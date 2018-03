"No seremos ni porteros" de comisiones de Asamblea, asegura Henry Cucalón

Legislador reiteró que bloque de PSC-MG votará en contra de reestructuración de Parlamento El bloque del Partido Social Cristiano (PSC) – Madera de Guerrero (MG) votará en contra de la reestructuración completa de la Asamblea Nacional, así lo confirmó el legislador Henry Cucalón quien aseguró que a su organización política no le interesa ocupar las presidencias o vicepresidencias dentro del Parlamento y que no quieren ser "ni porteros" de las comisiones.

“Nosotros votamos en contra, la semana pasada, cuando se pidió la reforma del día para que, de forma genérica, se hable del cambio de autoridades. Sí creemos en un cambio, porque ahora solo falta alguien que salga a decir que estamos a favor de que nada pase, pero hemos considerado que las comisiones deben reorganizarse desde su misma conformación y miembros. Las personas que no responden a una agenda legislativa tienen que ser cambiadas”, comentó.

Sin embargo, aclaró que hay quienes creen que todo debe ser cambiado por un tema de puestos, pero reiteró que al PSC-MG no les interesa aquello. “Nosotros, de las comisiones, no seremos ni porteros. Yo me siento cómodo con el rol que me dio el pueblo, no necesito de ningún rótulo para legislar ni ningún membrete y lo hemos demostrado”.

“Así que, como lo hemos anunciado, votaremos en contra (de la reestructuración) porque somos respetuosos de la institucionalidad que parece que a algunos les estorba”, mencionó. Para Cucalón, la renuncia de Augusto Espinosa a la presidencia de la Comisión de Educación, por ejemplo, fue correcta porque ya no gozaba de la confianza de los miembros de su mesa legislativa.

“Lo lógico era que dé un paso al costado, se demoró bastante. Si los miembros de tu comisión no te dan cuórum, no confían en ti, no quieran legislar contigo, entonces tenía que salir y ha sido un paso adecuado”, mencionó. Al tiempo de respetar también la decisión tomada por María José Carrión, quien manifestó su criterio de salir de la Comisión de Fiscalización. (JPM)

Fuente: Radio Pública – Radio Majestad