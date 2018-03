Con un 59.4% labor de Presidente Lenín Moreno es considerada buena

Mientras que un 34.2% asegura no conocer qué hace Vicepresidenta Vicuña La labor del Presidente de la República, Lenín Moreno, fue consultada por la encuestadora Opinión Pública Ecuador en el mes de marzo. Los resultados arrojaron que un 59.4 por ciento cree que la ´gestión es buena, un 27.4 por ciento que es mala. De igual forma, fue medida la labor de la Vicepresidenta María Alejandra Vicuña. Un 31.8 por ciento dice que es buena, un 19.2 considera que es mala.

Entre el 10 y 11 de marzo, la empresa Opinión Pública Ecuador realizó entrevistas directa en hogares / encuesta por conglomerados a un total de 1955 casos nacionales. La confianza de la encuesta es de un 95%.

La pregunta formulada fue: ¿Cómo califica la labor del Presidente Lenín Moreno?:

Muy buena: 2.7

Buena: 59.4

Mala: 27.4

Muy Mala: 5.0

No conoce de su labor: 1.4

Nsr: 4.2

En Guayas, el ítem de buena obtuvo el 55.4 por ciento, en Manabí el 53.4, en Pichincha el 62.7 por ciento, en Guayaquil 55.1 y en Quito el 63.3 por ciento.

En el tracking de La labor del Presidente Moreno este año, según Opinión Pública Ecuador, se ubicado así:

13 de enero

Positiva: 70.8

Negativa: 24.0

Nsr: 5.2

17 de febrero

Positiva: 67.5

Negativa: 36.0

Nsr: 6.5

10 de marzo

Positiva: 62.1

Negativa: 32.4

Nsr: 5.6

¿Cómo califica la labor de la Vicepresidenta María Alejandra Vicuña? también fue consultado a los ciudadanos

Un 31.8 por ciento dice que es buena, un 19.2 considera que es mala, un 6.8 cree que es muy mala, el mismo porcentaje no responde o no contesta y un 34.2 asegura no conocer de su labor.

Fuente: Opinión Pública Ecuador