Ministra Rebeca Illescas: "En Ecuador no existe un solo proyecto de explotación minera a gran escala" (AUDIO)

Audio Marzo 22 - Rebeca Illescas



Asegura que algunas organizaciones que están en contra de esta actividad buscan poder, por lo que causan conflictividad en varias zonas del país Sobre la denuncia en su contra interpuesta por Yaku Sacha Pérez Guartambel, dirigente de la ECUARUNARI, las concesiones mineras y la minería ilegal, habló la ministra del ramo, Rebeca Illescas. En este marco, reiteró que responderá legalmente a las acusaciones del líder indígena. Aclaró que en Ecuador se han desgraficado 2.000 concesiones de las 9.300 que existían, precisó que en el Ecuador no existe un solo proyecto de explotación a gran escala y ratificó el compromiso del Gobierno de luchar contra las actividades ilegales en este sector.

Sobre la denuncia de Yaku Pérez Guartambel

Por presunto perjurio y enriquecimiento ilícito fue la acusación hecha por el líder indígena en contra de la Secretaria de Estado. Según dijo, son intereses políticos y personales los que mueven estas acciones. “Es absurdo, no tiene ningún sustento jurídico y es distinto lo que él menciona con lo que fue a denunciar ante la Fiscalía”.

“Es su show político. Hay un sinnúmero de acusaciones falsas, malintencionadas con las que quieren afectar mi honra y busca tener una plataforma política. Yo responderé ante las autoridades y las instancias legales que correspondan. Eso preocupa porque estamos en un país en donde este tipo de temas hacen más eco que los positivos”, lamentó.

Alegó que es una funcionaria pública de muchos años en algunos sectores, que sus cuentas están abiertas, y que trabajado 18 años en el Estado. “Me interesa el sector público, el servicio. No tengo nada que esconder, mi patrimonio es abierto, yo hice una comunicación sobre esta situación que, para mí, responde a estos intereses. Yo no estoy para eso, yo le he indicado al señor Presidente que estoy para trabajar por el país”.

En cuanto a las concesiones mineras

La Ministra aclaró que, en sus casi dos meses al frente de esta Cartera de Estado y antes como Viceministra, no ha aprobado ninguna entrega de concesiones mineras porque no es de su competencia, sino que son los subsecretarios en territorio los que lo hacían y el Exministro (Javier Córdova) quien, a través de una planificación, tomaban ese tipo de decisiones.

Indicó que la disposición del presidente Lenín Moreno fue el de organizar un sector que es sensible (como es el minero) por la desinformación que hay alrededor del tema y por ser estratégico y extractivo que genera algunas sensibilidades. Illescas comentó que lo que han hecho es revisar el catastro, que es una herramienta técnica –como un mapa- a través del cual inician procesos para solicitud de áreas para distintos tipos de actividades mineras. Detalló que el catastro no solo tiene áreas que van a ser o que han sido concesionadas para explotación o exploración de minerales metálicos.

“Esto también es no metálicos, áridos, pétreos, libres de aprovechamiento, pequeña minería o minería artesanal. Es decir, es el mapa completo de las áreas que están solicitadas o concesionadas en el país”, precisó la funcionaria durante una entrevista para “El Poder de la Palabra”, de Ecuadorinmediato.com/Radio.

Puntualizó que el Gobierno empezó una depuración del catastro hace un par de meses, con un sustento jurídico y técnico, tras la cual se tomó la decisión de desgraficar estas áreas. Mencionó que se empezó con un catastro de más de 9.300 concesiones y se han depurado más de 2.000. Al día de ayer, ejemplificó, ya se tienen respaldos suficientes para depurar, solo en el sector de minería industrial –que es la que más ruido causa por desinformación- se tenían 900 solicitudes para entregar zonas para exploración. Se entregaron 270, es decir, se han desgraficado más de 600.

Asimismo, se ha desgraficado más de 600 libres de aprovechamiento por pedido de los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GADs) para obras que estaban abiertas luego de que estas ya han sido culminadas. “Esto es lo que conversábamos dentro del Gobierno y es poner orden a la casa, es decir, tomar decisiones que, muchas de las veces, son complejas, pero que dentro de la rigurosidad y las competencias que tenemos lo vamos a hacer”.

A criterio de la Ministra, la conflictividad por estas actividades responde a varios ejes como la desinformación, pero además, porque se decía que uno de los negocios importantes es hacer extractivismo, pero oponerse a él también es un negocio. “Esto significa que no hay tal conflictividad masiva nacional. Siempre hay que informar y creo que ese es el desafío como gobierno para poder explicar adecuada y oportunamente a las comunidades en donde se desarrollan los proyectos y, en general, a todas las personas”.

“Nosotros, en los proyectos que estamos ejecutando no tenemos ningún conflicto. Las dudas se generan dentro de espacios, de organizaciones en las cuales tienen otros objetivos, sin duda, de poder. Yo creo que no existen conflictos porque nosotros monitoreamos los proyectos en ejecución en territorio. Conflictos no hay, pero sí dudas en cuanto a que existen comunidades en donde hay preocupación en las eventuales posibilidades de que se desarrolle minería en ciertos territorios”, sostuvo.

Aclaró que en el Ecuador no existe un solo proyecto de explotación de minería a gran escala. “A mí me encantaría que toda esta oposición venga a apoyarnos, por ejemplo, para controlar la minería ilegal, que es dañina con el ambiente, tienen impactos sociales terribles. Pero esto no es de interés de nadie porque no hay algún interés económico detrás”.

Rebeca Illescas señaló que el proyecto Fruta del Norte, por ejemplo, junto con Mirador y Río Blanco, que son los más avanzados de minería a gran escala, están en construcción de mina, es decir, que no han generado un solo gramo de mineral y todavía no están en producción. “La minería industrial, a gran escala, es una actividad que se realiza con muchísimo tiempo, es decir, toda la información que se levanta requiere una temporalidad bastante larga”.

“Estamos hablando de proyectos que más o menos exploran, en inicial 4 años, en avanzada 4 años más, luego hay una factibilidad financiera, 10 o 12 años. ¿Por qué no hay conflictividad? Porque hemos llegado al punto en el que se están construyendo los proyectos de manera normal. Por supuesto que hemos tenido incidentes durante estos, que han sido abordados de manera efectiva y que lamentamos porque se puede generar cualquier tipo de conflicto”, sostuvo.

Puntualizó que no ha existido ninguna marcha desde el noroccidente en contra de la minería, sino que, a través de las redes sociales se ha generado un ruido que se levanta alrededor de unas áreas que fueron entregadas para exploración, que es solamente levantar información geológica del país.

“Se había tomado la decisión de entregar áreas para explorar en esa zona. Luego de conversaciones y de hacer una política pública interinstitucional, de gobierno, se determinó, hace varios meses, que se va a elevar la zona del noroccidente a una protección de la biósfera que estamos trabajando con el Ministerio del Ambiente (MAE) y con Naciones Unidas para poder establecer una circunscripción en la que no se podrá hacer ningún tipo de actividad productiva”, dijo.

Por lo que reiteró que se desgraficaron las áreas que están en el Chocó y que la concesión que estaba ubicada en Los Bancos se solicitó la renuncia a la empresa y ésta la ha entregado. “Es decir, no hay minería. Estas marchas responden, nuevamente, a intereses políticos”.

Acerca de la minería ilegal

La Ministra diferenció entre lo que es conflictividad y tener dificultades alrededor de una actividad que es sensible y que genera distintos tipos de situaciones que se deben enfrentar, sin embargo, enfatizó en que esa oposición con la que se busca confundir sobre la actividad minera debería enfocarse en las actividades ilegales.

“En Imbabura, por ejemplo, las cosas son terribles. Es lo que yo indico, ojalá todos los interesados en medio ambiente por las condiciones sociales, ojalá estuvieran apoyándonos y ayudándonos en la lucha que estamos teniendo en todo el Consejo de Seguridad. Hemos enfrentado, prácticamente, solos esta situación sobre la minería ilegal”, sentenció.

Lamentablemente en el país, comentó, donde hay minerales y pobreza, siempre va a haber minería, pero es el Estado el que debe tomar las decisiones sobre cómo controlar que esa actividad se haga de manera adecuada. “Esto está ubicado en la zona de Buenos Aires, cerca de Urcuquí. Se abre una veta, se descubre por otro tipo de acciones este espacio, se difunde y así llega la información a los mineros ilegales y ellos arriban de cualquier parte del país”.

“La minería ilegal es un delito, por lo tanto, no responde a ningún tipo de planificación ni de acción de control del Ministerio de Minería. Lo que nosotros estamos haciendo es trabajando interinstitucionalmente para controlar este tipo de actividad. Debemos erradicarlo, no podemos permitir, como Estado, perder el control del territorio. Hay más de 2.000 personas alrededor de un ilícito. Es una población que migra, no existe una comunidad”, cuestionó.

Explicó que estas actividades responden a varios tipos de ilícitos y lo que se está haciendo es entender que cuando se empiezan a controlar todo este tipo de actividades es cuando ocurren actos de violencia. “Partimos de una organización del sector y es por eso que es tan importante la depuración del catastro”.

“Luego de que tenemos una claridad sobre qué es lo que, legalmente, formal o informalmente tenemos alrededor de la actividad minera, entramos a hacer una planificación efectiva. La minería tiene que funcionar para todos y no trabajamos para que exista una industrial. En el Ecuador, históricamente la que existe es la pequeña, artesanal. Por lo que debemos tecnificarla, darles mejores herramientas, créditos, impulsarles a una asociatividad y tratar de que se puedan ubicar en ciertas zonas del país para poder tener control”, añadió.

Remarcó que el Estado se encuentra controlando estas actividades y que no va a permitir que se siga dando, para ello, tienen que trabajar en la planificación del sector. “El problema en Esmeraldas responde a este desorden de la zona y a una falta de control. Hay afectaciones cerca de San Lorenzo, teníamos por Mompiche, pero ya fueron eliminados; y algunos otros que se juntan con Buenos Aires y Lita, es gente que migra de lugar en lugar”.

“Como Gobierno estamos comprometidos en que debemos controlar y erradicar este tipo de actividades, además, estamos dispuestos a trabajar por la formalización de los mineros, pero un delito y a un delincuente no vamos a permitirle este tipo de actividades. Nadie está por fuera de la ley, vivimos en un Estado de derecho. Lo que sí estamos dispuestos a hacer es controlar y tenemos que hacerlo, retomar el control del Estado en los territorios”, acotó.

Finalmente, la ministra Illescas manifestó que son rigurosos con el mandato ciudadano. “Se está cumpliendo la disposición en el marco de la consulta. No existe minería en áreas protegidas y lo que estamos trabajando ahora con algunas instancias y con la Asamblea es la definición de centro urbano para poder establecer la circunscripción territorial sobre la cual, eventualmente, si es que existen concesiones que puedan afectar estas áreas, serán caducadas”.

“La minería es una oportunidad de desarrollo económico y social para el país. Así es en el mundo minero de los países en los cuales se han desarrollado a través de la minería de manera adecuada. Ejemplo de esto es Chile, Canadá, Australia, incluso Bolivia y Perú. Nosotros hemos concretado más de US$4500 millones en inversiones para los próximos cuatro años. No le debemos tener miedo a una minería controlado, con respeto absoluto al ambiente”, sentenció.

