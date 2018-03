Ministro Flores: UNA EP tiene cuatro años de stocks de arroz que no ha vendido

"No ha cumplido su rol en términos de política comercial y es una cosa heredada", puntualizó El Ministro de Agricultura y Ganadería, Rubén Flores, se refirió a la paralización de los productores arroceros de los últimos días por las deudas que les debe la Unidad Nacional de Almacenamiento (UNA EP). Aseguró que esta empresa pública no ha vendido el arroz y tiene acumulado cuatro años de stocks. "Hemos incentivado la producción agropecuaria durante los últimos años, sin embargo, no hemos planificado esa producción en términos de donde la vamos a vender. En consecuencia, la política de comercialización ha sido una política ausente en términos de la política sectorial agropecuaria".