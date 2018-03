Julio César Trujillo: Si de mí dependiera, muchos de los corruptos ya estarían en la cárcel

No obstante, aclaró no tener atribuciones para ello Julio César Trujillo, presidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social de Transición (CPCCS-T), admitió su deseo de "mandar a la cárcel a los corruptos". Aseguró que, si de él dependiera, muchos de ellos ya estarían tras las rejas, sin embargo, dijo: "no tengo atribuciones".