Rafael Oyarte: Corte Constitucional debería dar efecto retroactivo a fallo sobre utilidades

Además, aseguró que Estado deberá financiar 40% de aportes a pensiones jubilares Rafael Oyarte, abogado del colectivo "Y si te pasa a ti", se refirió a la decisión de la Corte Constitucional de dejar sin efecto el techo a las utilidades en el sector privado. "La regla general es que los fallos de inconstitucional tienen efecto inmediato hacia el futuro, pero con la Constitución del 2008 y la Ley de Garantías del 2009 se ha establecido la posibilidad de darle efecto retroactivo a las decisiones de la Corte, cuando salvaguarda los derechos que se han violado por la norma que se declara inconstitucional".

Recordó que plantearon la demanda de inconstitucionalidad en 2015. “La Corte Constitucional lamentablemente no otorgó medidas cautelares, advirtiendo a la Corte que los efectos de la norma inconstitucional se iban a verificar en abril de 2017, no hizo nada, no falló. Lo que se le pidió reiteradamente es que habiendo tenido efecto la norma constitucional dé el efecto retroactivo al fallo”.

Sin embargo, admitió que no conocen el contenido ni el fallo del fallo de la Corte. “Lo que único esperaría es que habiéndose operativizado los derechos, la Corte Constitucional debería darle efecto retroactivo. Eso ocurriría en un verdadero estado de derecho”.

Oyarte explicó que “si son 16 mil afectados y el monto llega a USD$58 millones de confiscaciones, estamos hablando de un promedio de USD$3500 y hay gente que utiliza ese dinero. Es un derecho fundamental”.

En cuanto al efecto que tendrá esta decisión, el jurista manifestó que la Constitución dice que el Estado debe financiar el 40% de las pensiones jubilares. “Si no te gusta la Constitución, cámbiala; pero sino, debes aceptar. Lo novedoso sería que comencemos a aceptar la Constitución”.

Finalmente, expuso que el 15% de las utilidades es de la empresa. “No es que el Estado te está pagando. Para que no se lleve el 100% el jefe de la empresa, tiene que compartir con quienes generan la ganancia”.

(AEH)

Fuente: Telediario