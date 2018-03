Alianzas del Estado con grupos poderosos, "plan fríamente calculado", coinciden Patricia de la Torre y Carol Murillo (AUDIO)

Audio Marzo 22 - Patricia de la Torre y Carol Murillo



Además, señalan que el apoyo que ha recibido el presidente Moreno, "es porque está canalizado a través del odio a Rafael Correa" Las analistas y académicas Patricia de la Torre y Carol Murillo se refirieron sobre la situación política actual del Ecuador, tras 10 meses de Gobierno del presidente Moreno. De la Torre señaló, desde un punto histórico, que "los grupos poderosos se alían y han sido aliados de las estructuras de poder del Estado" y lamentó que actualmente "estamos viendo el mismo comportamiento porque se ha pactado con el sistema bancario". Por ello, concluye que "hay un plan fríamente diseñado que no nos hemos dado cuenta y que hoy nos sorprende". Criterio que también lo comparte Murillo, al señalar que este "desmontaje del correismo" no es más que una desinstitucionalización del país, que empezó con el resultado de la consulta y el Consejo transitorio.

De la Torre considera que “esta alerta de decir que estamos en una sociedad del desorden sucede que el Gobierno está cambiando todo un modelo con el cual funcionó 10 años” y cuando “se desmantela, bajo estas características estamos cerca de un caos”.

Argumentó que esto se expresa con las acciones se han dado y con “otras características que impactan directamente al ecuatoriano común y corriente”. Así, como la consecuencia de que “se crea una conmoción social”.

Sobre la eliminación de la Ley de Comunicación, que sorpresivamente el Consejo transitorio envió que de manera urgente se derogue, De la Torre considera que “es tapar la boca a otras voces”.

Un ejemplo concreto sobre la afectación de la gestión actual, dijo, “un colegio particular de niñas pobres pagaban la luz del colegio 1.000 y hoy pagaron 3.000”. Reitera que se está entrando en un desorden porque “estamos frente a un desmantelamiento de las estructuras de los ministerios. Estamos creando las condiciones para una convulsión social”.

Por su parte, Carol Murillo se pregunta qué es lo que está haciendo el Consejo transitorio, “al que le atribuían una serie de vicios y perversiones, pero este Consejo se está tomando otras atribuciones; es decir las atribuciones que tenía la Asamblea Nacional”.

Considera que este Consejo, que está por debajo de la Asamblea Nacional, pida que trate con urgencia la Ley de Comunicación, “es una atribución que no les correspondía”. La analista sostuvo que “si antes le atribuían al Consejo de Participación, legítimo, un trabajo coordinado con Correa porque decían que todo lo que hacía eran órdenes de la presidencia, uno podría decir ahora que este Consejo transitorio dirigido por Trujillo, es lo que le ordenan desde Carondelet”.

Detalló que son 10 meses que esa Ley no funciona porque, “nadie en este país ha denunciado el secuestro mediático que se está viviendo. Los medios de comunicación públicos y privados están haciendo lo que les da la gana con la comunicación”. Murillo recordó que en la última campaña de la consulta popular “fue de una desigualdad impresionantes y no ha habido una sola demanda”.

Para ella, lo que ha empezado en el país, no sabe si termine en un caos, y mencionó que este “desmontaje del correismo no es más que una desinstitucionalización del país”. Expuso que este proceso empezó con el resultado de la consulta y el nuevo Consejo transitorio. “Las autoridades que van a nombrar va a ser a gusto y sabor, no solo del presidente Moreno, sino de todo el sector político y económico que los apoya”.

Patricia de la Torre, desde un punto histórico, señaló que, “nos encontramos con que las crisis son la característica esencial de la cultura política ecuatoriana. La matriz de la crisis está asentada en la vigencia y en la práctica cotidiana de sociedades semi feudales”.

Precisó que, a la final, “los grupos poderosos se alían y han sido aliados de las estructuras de poder del Estado. Como ejemplo, indicó que las dictaduras militares “pudieron funcionar si hacían alianzas y pactos con la oligarquía o los patricios guayaquileños”.

Actualmente, “estamos viendo el mismo comportamiento” porque se ha pactado “con el sistema bancario y con los industriales”. De la Torre comentó que en el gobierno del ex presidente Rafael Correa se trató de eliminar estas políticas, pero considera que 10 años son muy pocos. Además, calificó de traidor al presidente Moreno porque “estuvo 6 años siendo parte de ese gobierno y los ministros también”.

De modo que concluye que “hay un plan fríamente diseñado que no nos hemos dado cuenta y que hoy nos sorprende”. Criterio que también lo comparte Murillo, al señalar que lo que está ocurriendo en la Frontera norte “parece todo armado y articulado porque siempre hay factores de distracción y este podría serlo”, de cara a que el Gobierno está por tomar medidas económicas.

La analista menciona que esto se da cuando las medidas económicas a tomar “no van a ser de agrado de la población y no por estar bien informadas sino porque van a golpear lo más importante al momento que se tomen”. Para Murillo, cuando los medios informan estas medidas “lo hacen como necesarias”, por lo que cuestionó el tratamiento informativo por parte de los medios ecuatorianos. “Esa delicadeza aparente de información, puede tener otra finalidad”, afirmó.

En otro punto, Patricia de la Torre se refirió sobre la gobernabilidad del presidente Moreno y explicó que en 10 meses “ha conseguido lo que ha querido conseguir”, por lo que no cree que sea un Gobierno frágil. Sin embargo, sostuvo que el apoyo que ha recibido, es porque está canalizado a través del odio a Correa”.

“Es decir, en términos generales, la descorreización ha sido una meta fundamental. Lo ha dicho la derecha y es ahí donde está la fuerza también. Las alianzas de la derecha con el gobierno se dan en tanto cuanto los grupos poderosos del Ecuador consiguen sus fines. El momento en el que consiguen sus fines, se separan. Hay que ir analizando hasta cuando y donde comienzan esos fines e intereses”, puntualizó.

Recordó que el alcalde Jaime Nebot dijo que el Partido Social Cristiano tendrá un candidato presidencial en las próximas elecciones. “A mí me da la impresión que todo este periodo de tiempo de Moreno está preparando las condiciones para la ganancia del Partido Social Cristiano y Madera de Guerrero. Si hacemos una lectura, vemos que es en ese sentido que se apoya al pseudo fortaleza de Lenín Moreno”.

Por otro lado, Murillo señaló que existe una sociedad apática y no responde. El gobierno de Moreno se encargó de cooptar ciertos sectores sociales. Una parte de la CONAIE forma parte del gobierno, una parte del sindicalismo forma parte del gobierno. Muchos sectores apoyaron la consulta popular con el único motivo de desmantelar algunas cosas del periodo correísta, allí es que regresa ese estado que comienza a repartir pequeñas cuotas de poder”.

Aseguró que “la cruzada moralista y moralizadora de la corrupción ha impedido la movilización y eso lo ayuda los medios de comunicación. En el momento que haya medidas fuertes, la movilización puede ser caótica”.

Sobre el futuro luego del plan económico, Patricia de la Torre dijo que “se viene una cosa bien grave porque lo que se está poniendo en juego es la dolarización. Cuando se ve datos, se revisa cifras, se ven las decisiones que va tomando el gobierno, está en una condición de bastante fragilidad la dolarización. Si esto empieza a caer como un castillo de naipes, no quiero ni pensar lo que va a significar para los ecuatorianos”.

“El hecho de que las salvaguardias frenaron las importaciones de productos extranjeros para ir a un proceso sostenido de más captación de dólares y que no salgan fuera del Ecuador, están quebrando la base de la piedra angular que sostiene la dolarización y la economía ecuatoriano y que nos lleva a un desarrollo endógeno”, acotó.

Finalmente, Carol Murillo manifestó que el debate económico lo están llevando los sectores neoliberales “y lo están llevando a cabo a niveles extremos porque tienen espacios para debatirlo, pero nadie lleva el debate económico desde el otro lado, no están llevando un debate sobre la real economía. Si no hay una contraposición a lo que dicen los neoliberales, se nos va a imponer la importa del ajuste, del otro tipo de endeudamiento y que la dolarización podría entrar en una crisis. Si la van a sostener, hay que pensar como la van a sostener”.

