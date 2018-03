EL TELÉGRAFO (Guayaquil) Senain priorizó la inteligencia política, no la seguridad nacional

Entidad está acusada de hacer espionaje a los opositores del gobierno de Rafael Correa Durante 8 años y 9 meses, la Secretaría Nacional de Inteligencia (Senain) sembró dudas sobre sus actividades. Incluso para ingresar a trabajar a esta dependencia se violó la normativa de Talento Humano.

Un periodista que prefiere no develar su nombre, a inicios de 2014, hizo el trámite respectivo para ingresar a la sección de monitoreo de Medios de Comunicación. Entre los requisitos que le solicitaron estuvo pasar por el polígrafo, cuya gestión estaba a cargo de una empresa subcontratada por la Senain. La prueba era aplicada en una de las dependencias de la entidad, en Alpallana y Francisco Flor, norte de Quito.

El proceso, que duró 40 minutos, incluía una serie de preguntas personales, entre ellas la afiliación política y las coincidencias y discrepancias con el gobierno de Rafael Correa. Sin embargo, el reglamento de Talento Humano, en su artículo 4, no contempla entre los requisitos para ingresar a trabajar la utilización del polígrafo, tan solo se mencionan meros trámites burocráticos, parecidos a los de cualquier institución pública o privada.

A pesar de ello, el periodista pasó la prueba. Días después fue citado para que se integrara a las oficinas de la Senain en Lumbisí, Cumbayá. Pero, horas antes de la cita, le enviaron un correo electrónico -del departamento de Recursos Humanos (RR.HH.)- notificándole la salida del entonces secretario Pablo Romero.

Eso impidió que el periodista trabajara en esta dependencia. El entonces nuevo titular de la Senain, el teniente coronel de la Policía en servicio pasivo, Rommy Vallejo, había dado la disposición -según consta en el correo de RR.HH.- que se suspendieran todas las contrataciones. Según la entidad, que nació por decreto ejecutivo en junio de 2009, durante la administración presidencial de Rafael Correa, allí trabajan 321 funcionarios.

La inversión de la nómina, a febrero de 2018, fue de $ 4,6 millones. Pero además de ese polémico requisito para trabajar, dicha Secretaría fue cuestionada desde la oposición a ese gobierno por las supuestas actividades de espionaje político y por no cumplir su objetivo de ser “responsable de producir inteligencia, inteligencia estratégica y contrainteligencia”.

Tras el anuncio del presidente Lenín Moreno sobre el inicio del proceso de eliminación de la Senain por el clamor ético, existen muchas preguntas y pocas respuestas sobre el rol que desempeñó durante el antiguo gobierno.

Luego de que acabe ese proceso la Contraloría iniciará un examen especial para auditar a la entidad, tal como realiza con todas las instituciones públicas cerradas.

Al mismo tiempo ese ente de control elabora dos auditorías. La primera sobre los gastos especiales, declarados por la Senain como “reservados”, y otra sobre la manera en que el excontralor Carlos Pólit auditó esos mismos gastos desde enero de 2012 hasta diciembre de 2017. Este último examen está previsto que concluya el próximo mes.

La dependencia manejó, en los últimos 5 años, al menos $ 284,7 millones. Solo para 2017 recibió $ 51,3 millones como presupuesto, sin embargo solo ejecutó $ 50,8 millones. De este monto, la Senain destinó $ 42,8 millones para gastos especiales. Tras conocerse la decisión del actual gobierno, la activista política Martha Roldós, exigió a las autoridades de turno que procesaran por peculado “a quienes utilizaron fondos públicos para perseguir a activistas y periodistas”. Al mismo tiempo el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio resolvió, el miércoles pasado, que la Contraloría iniciara un examen patrimonial a los directivos de la Secretaría, entre ellos el exedecán de Correa, Rommy Vallejo, quien renunció el pasado 21 de febrero.

Además el Consejo Transitorio solicitó que se determinara el uso de los bienes tecnológicos y verificara si todos los archivos de la Secretaría están intactos. Para Mario Pazmiño, exdirector de Inteligencia, se debe aclarar el paradero de los equipos que se usaron para “realizar espionaje político”. Dijo además que Senain debe tener equipos de monitoreo, de interceptación telefónica, de rastreo, conos acústicos, drones y otros más.

Nuevo organismo de inteligencia La semana pasada el ministro del Interior, César Navas, anunció la creación de un ente de inteligencia para reemplazarla. “Esta Secretaría ya no será Secretaría, puede llamarse Dirección”. También aclaró que los servicios de inteligencia continúan funcionando. Destacó la necesidad de la existencia de un ente -con una nueva estructura- que coordine la política pública de inteligencia, la cual deberá funcionar para combatir la minería ilegal y para evitar los ataques armados en la frontera.

Según la normativa legal, la Senain ejerce el control de los subsistemas de inteligencia militar, policial, seguridad presidencial, entre otros. La eliminación de la Senain no implicaría el cese de funciones de sus 321 trabajadores. Ellos pasarán a ser parte del sector público, especialmente del Ministerio del Interior, anunció el ministro de Trabajo, Raúl Ledesma. El Primer Mandatario reconoció que el “personal calificado” acompañará a los militares en las investigaciones en la frontera.

Esto tras los ataques en Esmeraldas. Y no va a espiar a los opositores políticos, dijo. Al momento los funcionarios priorizan la etapa de transición para su eliminación. Además informaron que el actual titular de la Senain, Jorge Costa Palacios, no se pronunciará sobre el cierre ni el proceso de eliminación. Asimismo, los antiguos colaboradores de Vallejo indicaron que han perdido contacto con él. Aunque no presentó pruebas, el periodista y activista político Fernando Villavicencio denunció en su cuenta de Twitter que el proceso de eliminación de la institución ocurrió hace varias semanas y estuvo a cargo de Vallejo. “Quemaron toda evidencia de los crímenes del correato, incluida la información de la Comisión 30S”, denunció.

La frontera norte El exdirector de Inteligencia, Mario Pazmiño, responsabilizó a la entidad por la situación en la frontera norte. Afirmó que el anterior Gobierno, con la creación de la Secretaría, destruyó la “colección de información” que existía en esa zona del país. “Era un trabajo de 20 años aproximadamente, donde estaban desarrollados colaboradores, informantes, ubicaciones, localización de lo que pasaba en el área”, dijo. Incluso las personas (2.000) que trabajaban realizando inteligencia fueron trasladadas a otros lugares del país.

“Esa inteligencia era en beneficio del Estado, no de un partido”, manifestó. También recordó el origen de Senain. Aclaró que nació a raíz de los ataques en Angostura (2008), lo que motivó fuertes críticas por parte del expresidente Correa. Pazmiño dijo que el exmandatario no pudo probar esas acusaciones (sobre influencias externas, de Estados Unidos, en la inteligencia ecuatoriana), pero aclaró que esas críticas debilitaron la estructura y como consecuencia nació “un sistema de inteligencia político (Senain)”. Según él, la institución protegió al caudillo Rafael Correa y a su movimiento político Alianza PAIS (AP).

En cifras

Plan estratégico 2015-2017

La Senain en su plan estratégico del 2015-2017 tenía como objetivo incrementar al 100% la eficiencia en la producción de inteligencia y contrainteligencia garantizando la seguridad integral del Estado y el Buen Vivir.

42 millones de dólares fue el presupuesto en 2017 de la Secretaría para gastos reservados.

Rendición de cuentas nula

Aunque el expresidente Correa indicó -el pasado 21 julio de 2015- que la Secretaría es controlada por Contraloría, Fiscalía y Asamblea, esta entidad fue cuestionada por no rendir cuentas.

OTROS CASOS

La filtración de Hacking Team

En 2015, un grupo de hackers filtró documentos de la empresa italiana Hacking Team que develaron que el Estado habría adquirido sus servicios. Esa empresa está vinculada a la vigilancia de la población civil. A pesar de ello el exsecretario de la Secretaría de Inteligencia, Rommy Vallejo, negó la contratación de esos servicios para supuestos ataques a medios digitales y objetivos políticos. Aunque en ese entonces el secretario Pablo Romero también negó aquella denuncia.

Sin embargo nunca se hizo una investigación de las instituciones de control para verificar si la divulgación de toda esa información era verdadera o no. Seguimiento a políticos Varias investigaciones develaron documentos sobre el supuesto espionaje que hacía la Senain a varias autoridades y líderes políticos, como a Guillermo Lasso y al alcalde de Quito, Mauricio Rodas, durante los primeros meses de su gestión.

Los fondos reservados de la Secretaría se utilizaron para contratar, por un monto de $ 582.000, la elaboración de una encuesta de intención de voto en 2014. Esa operación había sido llamada ‘Hermes’.

Asimismo, el grupo ambientalista Yasunidos denunció que la Secretaría los siguió de cerca, con supuestos espías, durante la recolección de firmas para solicitar una consulta popular. Además el colectivo interpeló en la Fiscalía General del Estado al secretario de Inteligencia, Rommy Vallejo.

Cámara oculta en despacho

El 15 de septiembre del año pasado, el presidente de la República, Lenín Moreno, denunció el descubrimiento de una cámara oculta en su despacho. Incluso Moreno criticó al expresidente Rafael Correa por no avisarle de la existencia de esa cámara.

El exmandatario negó todo, aunque tiempo después la Fiscalía concluyó que el dispositivo estaba desconectado y sin funcionar. Por eso la oposición en la Asamblea Nacional solicitó de manera reiterada la comparecencia de Rommy Vallejo ante el pleno para que explicara lo sucedido.

Sin embargo, el entonces Secretario de Inteligencia rechazó el supuesto vínculo con la colocación de una cámara en el despacho del Presidente de la República.

Comisión 30 de septiembre

El excontralor Carlos Pólit, prófugo, manifestó que existió una supuesta manipulación de los videos del 30 de septiembre de 2010. Manifestó que eso conoce muy bien el actual fiscal General Carlos Baca Mancheno y el contralor subrogante Pablo Celi.

Estos funcionarios negaron las palabras dichas por Pólit. Cabe señalar que Baca Mancheno fue el encargado de presidir la Comisión del 30S, que se encargó de investigar lo sucedido en la revuelta policial. Baca afirmó que duró 10 meses en funciones. Incluso aclaró que todo fue documentado y que se llegaron a realizar al menos 400 entrevistas.

Además negó haber recibido supuestos pagos indebidos como resultado de un informe de la Contraloría sobre su participación en dicha comisión que investigó el intento de golpe de Estado.