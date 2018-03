Rafael Correa: Pedro Pablo Kuczynski le dijo a Nicolás Maduro "no vengas" y tuvo que irse primero a su casa

Ex mandatario se refirió así a la renuncia del Presidente de Perú Citando el retiro de la investigación a Nicolás Maduro, Presidente de Venezuela, a la Cumbre de las Américas, que se iba a realizar en Lima el 13 y 14 de abril, por parte de Pedro Pablo Kuczynski, el ex Presidente de Ecuador, Rafael Correa, se refirió a la renuncia de PPK, precisando que él "se tuvo que ir a su casa primero".

El pasado miércoles, PPK renunció a la Presidencia del Perú, un día antes de someterse a un segundo voto de vacancia en el Congreso y al día siguiente de la difusión de videos en la que se ve y oye a congresistas cercanos al oficialismo negociar con opositor para que no apoye la destitución del entonces presidente.

El vicepresidente Martín Vizcarra llegó a Perú con el objetivo de asumir la Presidencia luego de que se aprobó la dimisión de Kuczynski.

En entrevista para EFE, el ex Presidente de Ecuador, Rafael Correa, fue consultado sobre la salida del cargo de Kuczynski.

"Cómo es la vida, Pedro Pablo Kuczynski fue el que dijo a Maduro 'no vengas a la Cumbre de las Américas' y se tuvo que ir a su casa él primero"

Correa se refirió a la decisión del Gobierno de Perú, organizador de la octava Cumbre de las Américas, que retiró la invitación de Nicolás Maduro a la cita continental en protesta por la convocatoria a los comicios presidenciales del próximo 20 de mayo, que considera carecen de garantías básicas.

Sobre el tema también se pronunció el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, quien insistió en que asistirá a la Cumbre de las Américas, al tiempo que pidió a su canciller "coordinar" quién le recibirá tras la renuncia de Pedro Pablo Kuczynski a la presidencia de ese país.

"Yo pensaba que él (Kuczynski) me iba a recibir en la Cumbre de las Américas, y resulta que no va a estar ahí", dijo y se preguntó: ¿Cuándo yo llegue quién me va a recibir en Lima? Habrá que coordinar eso con el canciller, Jorge Arreaza", dijo Maduro en una alocución transmitida por la televisión estatal VTV.

Con información de RPP y EFE

(PAY)