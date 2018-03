Lucio no, pero Gilmar Gutiérrez sí será candidato a seccionales en 2019

Ex Mandatario recorrerá el país en búsqueda de reorganizar su partido político El ex Presidente del Ecuador, Lucio Gutiérrez, no participará en las próximas elecciones de 2019; se dedicará a recorrer el país para reconformar el Partido Sociedad Patriótica (PSP). Quien sí será candidato a las seccionales será su hermano, Gilmar Gutiérrez.