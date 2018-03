LA HORA (Quito) Tras ataques, el tránsito será restringido desde hoy en San Lorenzo

Medida se sustenta en el Estado de Excepción decretado tras el primer ataque En San Lorenzo, cantón esmeraldeño convertido en la zona más ‘caliente’ de la frontera norte no desean más atentados mientras duermen. Tampoco en el día. Tras la reunión con autoridades de Colombia, el sábado en Carchi, las ecuatorianas hicieron un anuncio en respuesta: el tránsito en sus 12 parroquias será suspendido cada día desde las 22:00 hasta 05:00, empezando hoy.

La disposición fue anunciada por el presidente del Comité de Operaciones de Emergencia (COE) cantonal y alcalde de San Lorenzo, Gustavo Samaniego, y la harán cumplir las Fuerzas Armadas.

El jefe de los tres batallones acantonados en la provincia, el contralmirante Jhon Merlo, confirmó lo anunciado, y precisó que es parte del vigente Estado de Excepción, que nació tras los atentados en contra de policías y militares. Dos de las detonaciones ocurrieron en la madrugada; una contra el cuartel policial y hacia un retén naval.

El más violento y trágico de los ataques terrorista ocurrió el 20 de marzo, en Mataje, unas de las 12 parroquias restringidas, donde la detonación de un artefacto explosivo mató a tres militares e hirió a 11.

El alcalde Samaniego explicó que la prohibición de circulación no incluirá las principales carreteras, como la San Lorenzo-Ibarra-Esmeraldas. No obstante, en esta vía se seguirán ejecutando operativos de control de vehículos y personas.

En el medio, la solidaridad

Pero no todo es control en la zona. En la isla Piedad, ribera del río Esmeraldas, la tarde de ayer hubo una fiesta solidaria. Los vecinos se unieron en honor a Wilmer Álvarez Pimentel, el cabo primero de la Fuerzas Armadas que perdió las dos piernas.

Mientras siguen en los ataques, los amigos de Álvarez Pimentel, no solo crearon un grupo de 24 integrantes en WhatsApp para definir la forma de ayuda al vecino, sino que ya empezaron con la primera actividad: un bingo solidario para buscar una ayuda para la familia.

Entre los pasillos del hospital Militar, en Quito, están su mamá, su esposa y su hermano, pero en el barrio está la ‘Gente de zona’, como se autodenominan los del grupo. “Cuando me enteré lo de ‘Cavi’ (como conocen al soldado), el corazón se me quería paralizar. En ese momento volví a sentir lo que viví hace cuatro años, cuando perdí a un familiar”, relata Leonel Segura, amigo del uniformado. Miguel Montaño luce también abatido por el daño físico de su vecino. “La última vez que me escribió fue a la 01:35 del lunes. Me preguntó sobre la celebración del cumpleaños de un amigo”. Adelanta que no es la única actividad que harán por él, sino que tienen previsto la rifa de un microondas y una licuadora.

$20 millones de pérdidas

° Una de las razones por las que las autoridades creen que empezaron los ataques terroristas en contra de militares y policías en la zona norte, sería por la droga que les han impedido movilizar a los narcos y la decomisada.

Datos oficiales de la Policía en Esmeraldas revelan que entre enero y marzo se decomisaron dos toneladas, que comercializadas en el exterior llegaría a representar 20 millones de dólares.

La Unidad de Antinarcóticos establece que un kilo de cocaína en Estados Unidos tiene un costo de 10.000 dólares, y el doble en Europa. Mientras que en Esmeraldas se lo comercializa en 1.500 dólares.

El Dato

Otros tres disidentes de las FARC fueron abatidos por las autoridades colombianas el sábado, según la información oficial.