ALERTA: "Hechos gravísimos" en caso de Jorge Glas, adviertan abogados chilenos tras visita a cárcel 4

Diputado Hugo Gutiérrez y abogado Rubén Jerez buscarán entregar informe a autoridades ecuatorianas El diputado Hugo Gutiérrez y el abogado Rubén Jerez, de Chile visitaron al exvicepresidente de la República, Jorge Glas, en la cárcel número cuatro, para verificar su estado de salud y las condiciones de seguridad personal de la exautoridad condenada, en diciembre, a 6 años de prisión por asociación ilícita en el marco del caso ODEBRECHT. En este sentido, Gutiérrez ratificó que Glas fue condenado con un Código Penal anterior y aseguró que tratará de reunirse con las autoridades del Estado para entregarles el informe que realizó.

La defensa de Glas ha alegado, en varias ocasiones que sufrió un “acoso mediático” y “persecución política”, y que la condena se basó en un código penal derogado. “Se trata de una delegación humanitaria de dos abogados preocupados por el Exvicepresidente, que vienen a ver su estado físico y mental”, se indicó por parte de simpatizantes y militantes.

“Su familia, militantes y simpatizantes de su movimiento han tenido la deferencia de invitarme a Ecuador a visitar a Jorge Glas. Me he reunido con muchas personas, he reunido mucha información que la voy a plasmar en un informe que lo voy a hacer llegar posteriormente a la veeduría, a la familia y sus simpatizantes en donde haré cuenta de una serie de hechos que me parecen gravísimos”, comentó.

Según Gutiérrez, una de las frases que le transmitió Glas en su visita fue que prefiere “un inocente preso, que un cobarde huyendo”, lo que demuestra la grandeza de esta persona. “Está siendo juzgado -porque estamos en presencia de un proceso que se está dando con el tiempo- con un código derogado”.

A la cárcel 4 también acudieron los abogados Alejandro Vanegas, quien lo defiende actualmente, y Eduardo Franco Loor, quien es el asesor legal del caso. (JPM)

Fuentes: Twitter - Sonorama