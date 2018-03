Ricardo Patiño: Tratan de justificar regreso de Base de Manta con problemas en frontera

Desmintió a quienes aseguran que en Gobierno anterior se descuidó a FFAA Ricardo Patiño, ex ministro de Defensa y ex canciller, habló acerca de la problemática que se desarrolla en la frontera norte por los enfrentamientos entre la Fuerzas Armadas y grupos irregulares, lo cual, según sostuvo, serviría como una excusa para que la Base de Manta vuelva a operar en Ecuador. Además, Patiño desmintió a quienes acusan que en el Gobierno anterior no se realizó un trabajo preventivo para evitar estos ataques, ya que explicó que fue en la Presidencia de Rafael Correa el periodo en el que más se invirtió en fortalecer a las Fuerzas Armadas.