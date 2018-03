Rectificación a The New York Times por artículo sobre Quito, pidió Ecuador

Según vicealcalde Eduardo del Pozo, se asume como un "error de buena fe" a noticia debido a que no tiene sustento su aseveración La capital ecuatoriana se encuentra en la quinta posición de las ciudades más peligrosas para los viajeros, según una publicación del "New York Times", con base al Índice de Ciudades Seguras realizado por "The Economist Intelligent Unit". Ante esta noticia, el vicealcalde de Quito, Eduardo del Pozo, aseveró que "es una cosa que dista mucho de la realidad porque el estudio no tiene sustento, no tiene una base en relación a lo que es la seguridad per sé de los turistas dentro de una ciudad".