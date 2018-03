"Yo continuaré en el CAL" en representación de CREO, confirma Patricio Donoso

Negó que haya sido parte o haya participado en algún "pacto o reparto" para la reestructuración del Parlamento El asambleísta y miembro del Consejo de Administración Legislativa (CAL), Patricio Donoso, confirmó que CREO acordó que sea él quien continúe en este organismo, por lo que no cree correcto que alguien que se haya desafiliado de un partido político continúe con esa dignidad. Además, negó que haya sido parte o haya o participado en algún "pacto o reparto" para la reestructuración del Parlamento.

“Lo único que tengo claro es que el movimiento CREO acordó que yo continúe en el CAL al tener una importantísima bancada. Yo continúo siendo miembro del CAL”, comentó al tiempo de negar un posible “reparto” en la Asamblea.

Desde su punto de vista, es lamentable que un solo movimiento político tenga todas las presidencias de las comisiones en el Parlamento, salvo una. “Le recuerdo a la opinión pública que CREO sacó casi la mitad del apoyo en las votaciones, lo que quiere decir que eso nos permite a nosotros y a otros partidos, a ser partícipes en la acción legislativa”.

“Yo no he participado en ningún reparto, ni mucho menos. Creo que en el CAL tiene que haber un representante de Alianza PAIS, no alguien que se desafilió. Más allá de eso, de quiénes sean, porque este no es un tema de personas, sino de lógica política, esta tiene que ser ejercida –en cuanto a posiciones- por aquellos que representan a sus movimientos”, dijo.

En cuanto a la vacancia legislativa, Donoso reiteró que la propuesta del bloque Unidad por el Cambio fue que esta se suspenda, por lo menos, esta semana para tratar temas de suma importancia como lo sucedido en Esmeraldas, lo cual fue una propuesta de la legisladora Mae Montaño, y que fue apoyado por varios asambleístas.

Mostró su preocupación también ante la situación por la comparecencia de la fiscal subrogante, Thania Moreno, para que explique “el fuego cruzado” entre las autoridades de la Fiscalía. (JPM)

Fuente: Radio Sonorama