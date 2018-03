"¿FFAA y Policía con "equipamiento adecuado"? ¿En qué planeta vivía este señor?", cuestiona Rafael Correa a Paco Moncayo

"Nivel de operatividad de FFAA era desastroso, Policía no tenía ni pistolas", recuerda El ex Presidente del Ecuador, Rafael Correa, respondió a los cuestionamientos del ex jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, Paco Moncayo, sobre la función de los militares a propósito de los ataques en frontera. "El nivel de operatividad de FFAA era desastroso, Policía no tenía ni pistolas", recordó sobre el momento de los uniformados en su administración.