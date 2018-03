Presentación de plan económico se sigue postergando

Esta vez será anunciado el próximo lunes, según Ministro de Comercio Exterior El ministro de Comercio Exterior, Pablo Campana, confirmó que, con el fin de pulir varios detalles, el plan económico del Gobierno será anunciado el próximo lunes. Su presentación estaba prevista para este miércoles 28 de marzo. El Secretario de Estado se mostró confiado en que, pese al aumento de riesgo país, las medidas que se tomen serán las adecuadas para obtener más confianza internacional.

“Yo creo que todos sabíamos que la situación económica del país como lo recibimos no estaba en las mejores condiciones. También tenemos un déficit fiscal de alrededor del 4.5% del PIB. Pero esto nos tiene que llevar a tomar medidas en el tema de fomento a la exportación y atracción de inversiones. Es preocupante el incremento de riesgo país en los últimos días, pero tengo la plena confianza y optimismo de que con las medidas que se van a anunciar el día lunes va a haber más confianza internacional”, comentó.

Según el Secretario de Estado, se trasladó este anuncio para la próxima semana para tener unos días más para pulir algunos temas. Indicó que se ha reunido con la ministra de Finanzas, María Elsa Viteri, quien le ha dicho que se necesita trabajar en eficiencia y confianza para el país. Recordó que en la administración pasada se estuvo en contra de la inversión privada directa, pero a partir de un decreto, ahora esto es parte de la política de Estado.

“Es la única manera en la que un país puede salir adelante, no podemos seguir con un proceso de endeudamiento contra garantía soberana porque el agua está por el cuello. Lo que ha dicho el secretario de la Política (Migue Carvajal) es una verdad. Económicamente el país está con problemas a nivel de caja fiscal. Por otro lado, tenemos que pulir ciertos compromisos y proyectos que son muy importantes para el Gobierno Nacional como es el plan Toda Una Vida”, resaltó.

Campana mencionó que ha visto circular algunos documentos en los que se veía un posible incremento del IVA en 3 puntos, sin embargo, reiteró que esta información es falsa. “Ese documento no ha salido, ni del frente económico, ni de ningún otro, en el actual momento, es decir, en el que la Ministra tomó a cargo esta cartera de Estado”.

Para el funcionario, el país tiene que ir por la vía de la eficiencia, reducción de gastos y generación de nuevos ingresos con monetización de activos. Manifestó que se tienen proyectos con deudas y existen obligaciones que pagar y unas de las propuestas es titularizarlos o concesionarlos. “No hablemos de privatizaciones, pero hay otros modelos, hay otras figuras para generar divisas importantes para cubrir las necesidades que tenemos en el corto plazo, es decir, el segundo semestre de este año”.

Recordó que para mañana y el jueves, se recibirán a 40 empresas de las visitadas en el periplo internacional del 2017 que vienen a participar de la apertura de licitaciones por un total de US$14.000 millones de dólares. “Estamos hablando, de estas compañías, de las principales 500 del mundo. Son de primera categoría”.

“Hay un problema en caja fiscal y eso no es nuevo y el señor Presidente ya dijo que la mesa no estaba servida y se han tenido problemas en el endeudamiento, inclusive, obligaciones que no estaban reportadas. Pero más allá de eso, yo creo que hay que mirar para adelante y buscar soluciones. En el cortísimo plazo, lamentablemente, vamos a necesitar endeudamiento”, comentó. (JPM)

Fuente: Radio Sonorama