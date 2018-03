REUNIÓN: Convocado Consejo de Seguridad Pública y del Estado

No podrán circular ciudadanos que no habiten en San Lorenzo El Gobierno Nacional convocó al Consejo de Seguridad Pública y del Estado tras los atentados de las últimas semanas en la frontera norte con Colombia. El Ministro del Interior, César Navas, informó, además, que se ha ordenado la prohibición de circulación a ciudadanos que no vivan en la zona de San Lorenzo, Esmeraldas.