Funcionarios con "ADN correísta le tienen secuestrado a presidente Moreno", dice Yaku Pérez

Dirigente de ECUARUNARI asegura que Jefe de Estado tiene voluntad para continuar con diálogo y cumplir ofrecimientos, por eso busca una reunión directa con él La Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE) anunció que ya no aceptará dialogar con subsecretarios o viceministros para analizar el cumplimiento de los acuerdos del diálogo nacional con el Gobierno, sino con el presidente de la República, Lenín Moreno. En este marco, Yaku Sacha Pérez Guartambel, presidente de la ECUARUNARI, insistió en que alrededor del Primer Mandatario existe "ADN correísta" que no le deja actuar y cumplir con los convenios.

“Nosotros acudimos a Carondelet el 4 de julio del 2017, en pocos días se cumplen 9 meses de haber presentado un conjunto de demandas, pero no ha habido respuestas. Eso nos preocupa porque en la última reunión que tuvimos el 11 de diciembre con el Presidente, les conminó a los ministros de Estado para que den respuestas”, mencionó.

Según recordó, los indígenas debían reunirse con el Jefe de Estado a fines de enero, pero no sucedió, y lo mismo pasó a fines de febrero. “Dijimos que para fines de marzo, pero solo estaba enfocándose en concedernos una Subsecretaría de Educación Intercultural Bilingüe al movimiento indígena y con eso ya. Nosotros no queremos Subsecretaría, no queremos depender de un Ministro colonial, no queremos compartir el poder, pero sí que se ejerza el Estado plurinacional”.

“Es decir, que representantes de los pueblos y nacionalidades puedan participar, como tantos otros sectores, en instancias de política pública. No queremos ser cogobierno, pero queremos hacer política pública y, para eso, se necesitan representantes que no necesariamente sean del movimiento indígena, pero que estén sintonizados con las demandas de los pueblos y nacionalidades”, mencionó.

Uno de los temas fuertes dentro de sus exigencias, esgrimió, es el de concesiones mineras porque un millón de hectáreas se encuentra en territorios indígenas y, para el ingreso a dichos lugares y su posterior explotación, no se ha realizado una consulta previa, libre e informada a quienes allí viven. “Si no se ha hecho eso simplemente se caen las concesiones”.

Para Yaku Pérez, hay voluntad del presidente Moreno para acceder a sus pedidos, sin embargo, lamentó que “esté rodeado de ese ADN correísta que lo secuestra o lo tienen encapsulado y no le permiten actuar, al extremo de que, cuando ordenó que no hayan más concesiones, el exministro Javier Córdova no le hizo caso y las siguió entregando. Por eso tuvo que salir, pero aun así quedó la estructura del correísmo”. (JPM)

Fuente: Radio Sonorama