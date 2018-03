Rafael Correa: Que María Fernanda Espinosa, Miguel Carvajal y César Navas expliquen "cómo "desmantelamos" FF.AA."

Actuales funcionarios de Gobierno también formaron parte del Frente de Seguridad del anterior régimen El ex Presidente del Ecuador, Rafael Correa, se hizo de las acusaciones de su ex compañero de partido, Lenín Moreno, acerca de que se habría desmantelado las Fuerzas Armadas y se habría registrado permisividad con grupos irregulares en frontera. Pidió a la actual Canciller del Ecuador, María Fernanda Espinosa, así como también a Miguel Carvajal, Secretario de Estado, y César Navas, Ministra del Interior, ex ministros de Defensa, los dos primeros, y el tercer Ministro Coordinador de Seguridad de su administración que expliquen si eso fue así.