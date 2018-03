En abril, presidente Moreno recibirá a CONAIE, confirma viceministro Eduardo Paredes

Aún no se conoce fecha exacta, sin embargo, autoridad indicó que Gobierno ha estado cumpliendo con plazos establecidos desde el principio Sin confirmar la fecha exacta, el viceministro de Gestión de la Política, Eduardo Paredes, informó que el presidente de la República, Lenín Moreno, recibirá a los dirigentes de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE) en el mes de abril. Según indicó, el Gobierno ha venido cumpliendo con los plazos establecidos desde el inicio del diálogo.

“En mi opinión, los logros de estos diálogos y de estos acuerdos iniciales, son muy importantes. Este proceso arrancó el año anterior, hemos logrado muchas cosas como este convenio sobre la educación que, a lo mejor, no recoge todas las aspiraciones de la CONAIE, pero aquellos viejos sabios de las nacionalidades indígenas, han sido los que han venido proponiendo una ruta y camino que el Gobierno ha estado aceptando”, mencionó.

Indicó que el “incidente” (anuncio de paralización de diálogos) en la asamblea popular realizada por la dirigencia indígena, fue “menor” en comparación con lo que se ha venido avanzando. Según Paredes, se ha reprogramado el encuentro con el Presidente de la República y se encuentran a la expectativa de cuál será la fecha exacta, pero será en abril.

“No es que esta reunión se postergó porque queríamos detener el diálogo. Se han venido cumpliendo los plazos. Es decir, el 11 de diciembre que tuvimos una reunión con el Jefe de Estado, se establecieron plazos. El 10 de enero ya había un informe sobre alguno de los puntos que se habían planteado con alguna reunión y teníamos previsto, para el 27 de marzo, una segunda con Lenín Moreno, pero no siempre empatan las agendas con una situación de seguridad como la que tenemos”, mencionó.

Paredes detalló que la CONAIE le invitó al presidente Moreno a una reunión fuera de las concretadas en el proceso de diálogo nacional para evaluar si es que se estaba avanzando o no, sin embargo, aclaró que es él quien tiene toda la potestad de aceptar o no. “Si es que llegábamos a un acto en donde no estaba solo la CONAIE, sino que estaban activistas políticos que se identifican con una posición de derecha, el resultado final es un manifiesto en el que se propone convocar a una Asamblea Nacional Constituyente y el descorreizar el país”. (JPM)

Fuente: Radio Sonorama