Autoridades no buscan recaudar dinero con sanciones a conductores; quieren precautelar vidas (AUDIO)

Audio Marzo 29 - Boris Palacios



"Los conductores con 30 puntos y sin ninguna multa por cobrar sería ideal", afirmó Viceministro de Gestión del Transporte Boris Palacios, Viceministro de Gestión del Transporte, aseguró que el afán de las autoridades no es recaudar dinero, a través de la sanción a los conductores, especialmente, de transporte público, por el contrario, lo que se busca es precautelar la vida del conductor y pasajeros. "Los conductores con 30 puntos y sin ninguna multa por cobrar sería ideal", manifestó.

El Plan Operativo se centra en dos ámbitos: infraestructura (garantizar que el ciudadano se movilice de manera segura, vías atendidas, despliegue de maquinaria) y el control (garantizar seguridad ciudadana y vial que se desplazan).

“Hemos generado una articulación importante con los organismos de control, pero con la visión clara, sobre todo, de generar seguridad en las vías, generar seguridad a quienes se trasladan”, sostuvo.

Palacios comentó que los feriados siempre serán “un doble esfuerzo” para garantizar la movilidad.

En cuanto a la infraestructura, Palacios señaló que cerca de 370 máquinas que van a estar desplegadas en los 10.000 kilómetros de la red vial estatal. Además, está definida la cooperación con los GAD.

“La Comisión de Tránsito del Ecuador y la Policía Nacional, a través del monitoreo que se tiene, a través de la información que se tiene, ya destina personal específico en puntos críticos, donde la accidentalidad ha sido mayor, en puntos donde se puede imprimir mayor velocidad, hacen un control adecuado, se reforzará este tema”, precisó.

Al ser consultado en el programa “El Poder de la Palabra” de Ecuadorinmediato/Radio sobre cómo controlar los accidentes de buses, Boris Palacios respondió: “Es un paso importante hacer el control, pero no es suficiente”.

“Si bien es cierto, la Agencia Nacional, con cerca de 320 funcionarios, que van a estar monitoreando el ingreso y salida de terminales, vamos a hacer una agenda de trabajo en las terminales, informando a la ciudadanía de este control, que garantiza el estado del vehículo, que se cumpla el tema tarifario, que las frecuencias sean realizadas adecuadamente”, manifestó.

Llamó a la ciudadanía a hacer denuncias, a través del ECU911, sobre problemas en las unidades de transporte.

“La Agencia Nacional, la Policía y la Comisión de Tránsito tienen, dentro de los ECU, dispuesto personal que monitorean. Esta denuncia ciudadana genera una alerta en el patrullaje que se realiza en vías, normalmente, se acude a este llamado, el llamado de atención que realiza al conductor ha permitido que disminuya la velocidad”, acotó.

En relación con la reunión con las 422 operadoras a nivel nacional, el Viceministro de Gestión del Transporte sostuvo que estaban conscientes del trabajo mancomunado.

“No voy del lado de la exigencia en estricto y de la sanción, no es un tema recaudatorio lo que buscamos, es precautelar la vida tanto del que conduce y del que transporta. Nuestro presupuesto no se basa en las recaudaciones por sanciones, no es nuestro ámbito, nuestro espíritu”, aclaró.

agregó el Viceministro, quien manifestó que, por ejemplo, cuando se viaja a otro país a conducir "se nos cambia el chip, nos ponemos el cinturón de seguridad".

“Hemos centrado el tema de enfocarnos en el transporte público por la cantidad de personas que movilizan, por el reducido número de vehículos que tienen, son cerca de 12.000 unidades frente a los más de 3 millones de vehículos que existen a nivel nacional”, manifestó.

En el feriado se desplegarán cerca de 50.000 efectivos a nivel nacional. Para tránsito, cerca de 1.600 agentes. En el caso de la Comisión de Tránsito del Ecuador, cerca de 4.700 uniformados.

“Los GAD, que tienen control operativo, cerca de 4.000 agentes civiles de transito estarán desplegados, obviamente, más en las áreas urbanas y en aquellas vías donde tenemos concurrencia de competencias”, indicó.

