José Serrano aclara que no solicitó asilo en Panamá

"No me amedrentan la delincuencia, ni las noticias Falsas", afirmó El legislador José Serrano desmintió una noticia que estaría circulando en redes sociales. En ella, se indica que Serrano, ex presidente de la Asamblea, habría solicitado asilo en Panamá por ser perseguido político por Fernando Balda, luego de reabrirse este caso. "Aquí nací, aquí he luchado, aquí seguiré luchando", publicó Serrano.