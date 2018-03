Actual administración "no ha participado como garante con FLAR", aclara Petroecuador

Explican solicitaron al Ministro de Finanzas instrucciones para el manejo del desembolso de USD 400 millones al BCE en su cuenta de FLAR y "no se ha tenido una respuesta" Luego de que en medios de comunicación se publicara una información sobre un crédito que mantiene Ecuador ante el Fondo Latinoamericano de Reservas (FLAR), con la supuesta participación de EP Petroecuador como garante, la petrolera estatal aclaró que en la actual administración "no ha participado, ni interviene en operaciones de crédito, ni mucho menos como garante con el FLAR". Explican que el contrato fue suscrito por ex gerente Marco Calvopiña, en el cual "se contemplaba el desembolso de USD 400 millones" y señalan que el BCE notificó la recepción de estos recursos en su cuenta del FLAR, "lo que bajo ningún concepto implica que sea una garantía para créditos".