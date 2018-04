Ana Galarza: Información extraída en audio de Raúl Patiño estará en cadena de custodia

Asambleísta acudió a Criminalística por pericia de declaraciones de exlegislador La asambleísta Ana Galarza acudió a Criminalística por la pericia al audio del exlegislador Raúl Patiño, quien había dicho que en el anterior periodo de la Asamblea estaban impedidos de denunciar actor de corrupción en el Pleno que en ese momento era presidido por Gabriela Rivadeneira.

Galarza señaló que se pondrá en cadena de custodia la información extraída de las declaraciones de Patiño. “Mencionaba que él conocía actos de corrupción, alguien les prohibía fiscalizar, no puso la denuncia en la fiscalía, si no que se fue a quejar con Lenín Moreno”.

“Queremos saber la corrupción, los sobreprecios en las mega obras. Queremos saber porque no fiscalizó cuando esa era la obligación constitucional de todos los legisladores. ¿Por qué no acudió a la fiscalía si es que alguien les prohibía fiscalizar dentro de la Asamblea? y quien dio la orden de no fiscalizar, es decir encubrir delitos contra la administración del Estado”, acotó.

El pasado 16 de enero, la legisladora acudió a la Fiscalía para pedir que llame a declarar a los tres exasambleístas Raúl Patiño, Christian Viteri y Fernando Bustamante que, según dijo, aseguraron que tenían órdenes de no fiscalizar en el Parlamento. "Queremos saber quién dio la orden para que no se ejecuten las acciones de fiscalización", añadió.

Por su parte, Patiño señaló que, en su momento, va a dar las declaraciones correspondientes, pero luego de terminar la campaña de la consulta popular. “Acudiré a todo lado porque yo siempre me fundamento en lo que digo”, anunció.

(AEH)

Fuente: Twitter Tere Menéndez, Ecuadorinmediato