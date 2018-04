A una semana del secuestro a periodistas, realizan plantón en Carondelet

Piden a gobiernos de Ecuador y Colombia traerlos de vuelta Familiares y compañeros de los trabajadores del diario El Comercio secuestrados realizaron un plantón durante el Cambio de Guardia en el Palacio de Gobierno. Se trató de una medida para pedir al Ejecutivo acciones para lograr la liberación del equipo periodístico.

Este lunes se cumplen 7 días de secuestro de Javier Ortega, Paúl Rivas y Efraín Segarra. Familiares y compañeros de labor fueron hasta los exteriores de la Casa de Gobierno durante el Cambio de Guardia, al que no acudió el Presidente de la República, Lenín Moreno, sino la Vicepresidenta María Alejandra Vicuña.

Sus compañeros esperan que pronto sean liberados para que vuelvan al equipo.

“Con Paúl estuvimos en muchas reporterías: los dos terremotos, erupción del Tungurahua, en muchas otras partes, siempre hicimos un muy buen equipo, me duele mucho, pero sé que muy pronto vamos a salir de nuevo de reportería”, dijo un trabajador de la comunicación.

“Segarrita es conocido en la redacción, como dicen muchos compañeros, Segarra conoce más que los periodistas de la redacción, a veces mucho más informado, los conductores siempre son el apoyo de todo equipo periodístico”, agregó Mónica Mendoza, editora de El Comercio.

Jaime Plaza, periodista, trabajó con Javier: “No sabía que era Javier, cuando me enteré que era Javier, créanme, lagrimas se me escaparon porque me duele muchísimo que él esté en esta situación, una vez más he pedido mucho a Dios, con la fe que tengo, que él y los dos compañeros más estén bien”.

Exigen a los gobiernos de Ecuador y Colombia que gestionen su pronta liberación.

Fuente: Ecuavisa

(PAY)