Lenín Moreno "¿superará o no al correísmo y su visión económica?", cuestiona Pablo Lucio Paredes (AUDIO)

Audio Abril 02 - Pablo Lucio Paredes



Dos grandes problemas que tiene Ecuador son: tamaño del Estado y falta de apertura al mundo, por lo que espera que Presidente dé soluciones "Debemos preguntarnos si el Gobierno de Lenín Moreno ha superado o si quiere superar o no el correísmo y la visión económica, social, política, institucional del correísmo. Yo diría que no lo sabemos porque Lenín expresa cosas a medias, dice cosas por aquí, pero hace otras, entonces no es muy claro", criticó el analista económico y miembro del Foro de Economía y Finanzas, Pablo Lucio Paredes en referencia a que hoy, el Presidente de la República anunciará su plan económico.

Sin embargo, alertó: “La gente que está en el entorno del régimen son absolutos correístas: Tenemos a la Vicepresidenta (María Alejandra Vicuña), la Presidenta de la Asamblea (Elizabeth Cabezas), a la nueva ministra de Finanzas (María Elsa Viteri), y eso nos daría a pensar que el correísmo sigue presente como visión del país y el correísmo fue un fracaso para el Ecuador”.

Para el analista, los planes de gobierno que se notarizan son “generalidades”, en referencia al que fue presentado por Moreno ante el Consejo Nacional Electoral (CNE). Para él, el tema de fondo es si se seguirá o no con una visión correísta. “Yo no sé porque, hasta ahora, lo que hemos visto es más de lo mismo, pero no sabemos si lo que se va a anunciar hoy en la noche es más de lo mismo o va a haber algún cambio de enfoque”.

Según explicó, la economía consiste en generar recursos y utilizarlos de la mejor manera en crear productividad económica, social e institucional. “La sociedad utiliza sus recursos para mejorar en lo económico, en los social y en lo institucional. Esa es la esencia de cómo debe darse, en resumen, el empuje de una sociedad”.

Por lo que, en esos tres aspectos, el Ecuador vivió 10 años donde se tuvieron enormes recursos y se desperdiciaron. “Al cabo de 10 años se creció poco, se generó poca inversión, un Estado enorme y poco productivo y se generó un mercado laboral que no mejoró a pesar de la enorme cantidad de recursos”.

“Es obvio que toda la acción estatal se vierte en la economía privada porque la economía es una cosa que está encadenada. La pregunta de fondo es si esa actividad estatal –que genera actividad privada- ¿es o no útil para la sociedad? El rato en el que se invierte, se gasta, se malgasta US$1.500 millones en aplanar un terreno en El Aromo y no hay refinería, ese dinero está malgastado. Ese es el error que cometemos y que Correa lo repitió por 10 años sin entender las cosas. No es porque se le dio trabajo y se compró servicios privados por lo que la refinería era útil”, criticó.

“Si yo gasté US$2.500 millones en la Refinería de Esmeraldas y ésta no justifica la inversión, es dinero malgastado. Si yo gasté US$200 millones en la Ruta Collas y veo la cantidad de autos paupérrima que hay, es dinero malgastado. Entonces, no es porque le contratamos a un privado detrás del estatal que se justifica”, reprochó.

El analista económico consideró como “una locura” el que se diga que, al cabo de 10 años, nada de lo que se hizo sirvió y detalló que el Estado, en ese tiempo, gastó alrededor de US$350 mil millones de dólares. Si dijéramos que nada de eso sirvió, entonces ahí estaremos locos, pero eso no es una justificación de que una parte de eso sí sirvió porque sería increíble que nada haya servido”.

“Pero no hemos generado suficiente productividad económica, social e institucional y tenemos dos grandes problemas en la economía ecuatoriana: Un Estado enorme que es altamente improductivo, y una economía que la hemos cerrado al mundo. Somos el único país del Pacífico de América Latina que no tenemos acuerdo comercial con los Estados Unidos, hicimos el acuerdo con Europa con las justas porque, supuestamente, íbamos a tener otras cosas que el señor Correa no consiguió. No estamos en la Alianza del Pacífico, tenemos altos aranceles, muros alrededor de la economía”, recriminó.

Como un planteamiento en cuanto al tamaño del Estado, Pablo Lucio Paredes enfatizó que el objetivo del Gobierno debería ser bajarlo al 30% del PIB tomando en cuenta que, actualmente, se está en el 37%. “Tenemos un Estado obeso e improductivo para la sociedad en todo, siempre se puede ajustar cuando se debe ajustar, ese tiene que ser el objetivo”.

“Todos en la vida diaria sentimos el peso de las actividades inútiles que hace el Estado, hay una carga de cosas improductivas del Estado que hay que eliminar. No son temas como la gasolina, son cosas más de fondo, todas las cosas inútiles que hace el Estado, o que son inútiles, que no son prioritarias o que las puede hacer el sector privado”, refirió.

Según Pablo Lucio Paredes, el Gobierno de plantear la presupuestación base 0, es decir, empezar de 0 y preguntarse cuáles son las cosas prioritarias que le permiten llegar al 30% de gasto y no más. “Cuando no hay plata, la gente dice que gastará en función de lo que tenga y punto. La solución, en el país, no puede ser aumentar impuestos por todos lados –que no me sorprendería que esa fuera la solución esta noche, pero vamos a ver-“.

Pero el segundo punto, indicó, es abrirse al mundo. “Para eso, el Ecuador debe entrara a la Alianza del Pacífico, no porque sea perfecta o sean unos genios, sino por una razón muy sencilla. “Es bueno salir al mundo acompañado de otros que lo están haciendo y eso te pone una presión y te genera oportunidades para el Ecuador”.

A propósito del tema, han existido rumores de que Lucio Paredes está incidiendo en las decisiones que está tomando el Presidente de la República. Sin embargo, el analista económico desmintió dicha información. “Si lo fuera lo diría, pero no lo soy. La única reunión que he tenido en mi vida con Lenín Moreno fue con el Foro de Economía y Finanzas hace un mes y medio. No soy asesor, no he enviado ningún documento, pudieron haber tomado la idea de la Alianza del Pacífico porque lo he dicho en muchos lugares, pero nada más”.

“La Alianza del Pacífico es una gran oportunidad para el país para no salir solo y abrirse al mundo. El otro tema fundamental es del Centro Financiero Internacional. Mucha gente ha dicho, desde hace 18 años, que uno de los elementos fundamentales de una economía dolarizada es abrirse financieramente al mundo, es decir, poder convertirse en un lugar en donde entre y salga dinero”, reflexionó.

Sin embargo, todas esas opciones, comentó, son visiones que son contrarias a lo que se ha vivido durante 10 años porque lo primero que hay que hacer es ir eliminando los “muros” que hay alrededor de la economía ecuatoriana. “De lo que yo veo hoy en la prensa, está el aumento de los aranceles y eso es poner más muros, es exactamente lo contrario de lo que estamos hablando”.

El Foro de Economía y Finanzas entregó sus propuestas al Primer Mandatario y según Pablo Lucio Paredes, hoy se conocerá si es que algunas de ellas fueron acogidas en el plan económico que se anunciará. “Vamos a ver qué tipo de visión va a plantear Lenín Moreno. Hay que recordar que antes de la famosa Ley de Reactivación, que se lanzó en diciembre, el Presidente decía que se había tomado en cuenta una cantidad de elementos y fue exactamente lo contrario”.

“Lo que hay que decirle a la gente es que lo que nosotros decimos, planteamos en diversos espacios, siempre lo hacemos con la mejor buena fe y creyendo que es eso lo que el Ecuador necesita sobre una base ideológica. Veremos hoy en la noche qué es lo que Lenín le presenta al país”, finalizó el analista durante una entrevista para el programa “El Poder de la Palabra”, de Ecuadorinmediato.com/Radio. (JPM)