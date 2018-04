Ministra de Finanzas: US$288 millones para Ecuador por aranceles a 375 partidas de bienes de consumo

COMEX evalúa listado, aseveró María Elsa Viteri Luego de que el presidente de la República, Lenín Moreno, anunciara el programa económico, la ministra de Finanzas, María Elsa Viteri, lo detalló a través de una rueda de prensa. En este sentido, confirmó que el Comité de Comercio Exterior (COMEX) está evaluando la lista de bienes de consumo que tendrán aranceles, con los cuales, el Ecuador percibirá alrededor de US$288 millones de dólares. Asimismo, reiteró que se impulsará la cooperación público-privada y que se fortalecerá al sector de la Economía Popular y Solidaria (EPS) para reactivar a la economía.

Son cuatro ejes: Estabilidad y equilibrio fiscal, equilibrio del sector externo y sostenibilidad de la dolarización, reestructuración y optimización del Estado y reactivación productiva. Según explicó, se recaudarán más ingresos mediante un sistema tributario eficiente y simplificado. Además, se prevé una remisión tributaria que sirva como un instrumento de reactivación productiva.

Insistió en que es necesario ser más eficientes y reducir el gasto público y que el Gobierno desarrollará una activa agenda de financiamiento público. Reiteró que se fomentarán las exportaciones, incentivarán las nuevas inversiones y ampliarán el acceso a crédito productivo y a créditos de inversión.

Precisó que se generarán condiciones de seguridad para el desarrollo empresarial y nuevas modalidades de contratos de trabajo que respeten íntegramente los derechos de los trabajadores. También se eliminará el cálculo del impuesto mínimo del anticipo al Impuesto a la Renta, a partir del ejercicio fiscal 2019. En cuanto al Impuesto a la Salida de Divisas (ISD), indicó que, en la medida en la que mejore el saldo de la balanza de pagos privada, será reducido gradualmente.

Dejó en claro que el programa económico contempla también la simplificación de trámites con el propósito de impulsar la producción y dinamizar la economía y aseguró que el Gobierno Nacional inició un activo proceso de alianzas entre sector público y privado. Comentó, en este marco, que se impulsará también el fomento de la Economía Popular y Solidaria como eje central de la reactivación productiva y la inclusión económica, en beneficio de los ecuatorianos.

Fue enfática en señalar que el Gobierno trabaja en la búsqueda permanente de la estabilidad y el equilibrio fiscal y como estrategia para el manejo de la deuda pública se llevarán a cabo tres puntos: la deuda multilateral con la que se mejorarán relaciones, habrá incremento de cupos y un flujo positivo. La deuda externa bilateral (negociación), que mejorará las condiciones pocos favorables. Y la deuda comercial con el manejo de pasivos y operaciones estándar.

Precisó que el programa contempla también incrementar la eficiencia de la administración pública y mejorar la optimización en cuanto a la recaudación de ingresos fiscales. "Fomentaremos las exportaciones: Efecto fiscal devolución ISD (Impuesto a la Salida de Divisas) y tributos por ingreso neto de divisas. El Programa Económico del Gobierno Nacional contempla ampliar el acceso a crédito productivo y a créditos de inversión, además se generarán condiciones de seguridad para el desarrollo empresarial”.

Señaló también que, por concepto de aranceles el país recaudaría US$288 millones. La medida arancelaria temporal se aplicará a 375 partidas de bienes de consumo importados, y el COMEX ya está evaluando el listado.

Más temprano, durante una entrevista en Teleamazonas, la Ministra de Finanzas aseveró que el plan económico ya se está ejecutando con algunas cosas que se han estado haciendo, pero que se están intensificando algunas medidas que tienen que ser tomadas inmediatamente. “Hay que recordar que en estos cuatro ejes hay decisiones de orden legal con la presentación de proyectos de ley, hay otras que son de inmediato accionar. Hay una serie de acciones que tendrán que tomarse para poner en marcha plenamente el programa”.

Según el presidente Moreno, varios Ministerios serán suprimidos y, a decir de María Elsa Viteri, con esto se podrá ahorrar un total de US$1.000 millones de dólares, pero, en el caso de las empresas, serán eliminadas siete de las 22 existentes. “De lo que se trata no es de quitar la funcionalidad que ha tenido el Gobierno o, mejor dicho, no se trata de quitar algunas funciones, sino de que no vayamos más allá de nuestras posibilidades en términos del gasto”.

“Lo que estamos haciendo es aprovechando mejor los recursos para continuar con los objetivos de acción del Gobierno. Se han analizado varias alternativas, precisamente, para que no se pierda funcionalidad. En todo caso, me parece que al final de esta semana o de la próxima ya tendremos listo”, comentó.

Aseveró que no en todos los casos de las empresas se recurrirá a la venta, sino fusión. “En todo caso, el Ministro Edison Garzón nos presentó el plan y, por ejemplo la Cementera Nacional está en un proceso de liquidación y por ahí hay otras que se fusionan, pero también es importante que este tipo de procesos las recibamos de las personas que han hecho su mejor trabajo y han aportado a este programa con ese trabajo puntual”.

A su criterio, lo que se ha hecho es evaluar la forma más adecuada de poder cumplir con los objetivos que se han planteado. Asimismo, consideró que las cosas siempre son perfectibles y siempre se debe mantener la idea de mejorar. Por ejemplo, dijo, con el tema social se puede evidenciar la preocupación del gobierno para proteger los derechos de la población y, en ese sentido, de alguna manera, puede ser que algunos procesos no estén haciéndose de la mejor forma.

“La posición no es dejar de hacer, lo que hay que hacer es hacerlo con menos para poder tener como resultado el cumplimiento del objetivo primario de lograr esas garantías de esos derechos. Me parece que en una sociedad debe haber un equilibrio entre el sector privado y público y me parece que el PIB tendrá que regresar a los niveles que corresponda. A lo mejor en el pasado, tenía muy poco espacio el público para poder también hacer su función, a lo mejor se restó un poco de posibilidades en el sector privado”, mencionó María Elsa Viteri.

Lo que está buscando el Gobierno, dijo, es ese equilibrio de lo que debe ser el motor de la dinámica económica que tiene que ser un trabajo conjunto entre el sector privado y público entendiéndose que cada cual debe manejar el área que corresponda al 100%.

Para Viteri, el tema de mejorar el empleo viene dado por el tema de la apertura de opciones de la relación público-privada como de la relación externa. Además, consideró que la recuperación de la dinámica económica hay un eje fundamental que es el de la EPS, pero no solamente para ser entendida como una política social en el sentido de buscar formas de eliminar brechas, sino de una política de reactivación económica. “Creemos que ese sector es el que va a atacar directamente el tema de las tasas de desempleo y subempleo”. (JPM)

Fuentes: Twitter Ministerio de Finanzas - Teleamazonas