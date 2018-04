CLAMOR: Disidentes no pararán ataques y secuestros, si Ecuador no cumple, advierten periodistas en nuevo video (VIDEO)

Se difundió otro fragmento de ecuatorianos en cautiverio (SEGUNDO VIDEO) En un nuevo fragmento de la prueba de supervivencia de los tres trabajadores del diario El Comercio secuestrados en la frontera con Colombia, el periodista Javier Ortega asegura que el grupo que los mantiene en cautiverio amenazan con continuar secuestrado y atacando a la población civil si no hay un cese de las operaciones contra el narcotráfico.

En el video revelado por el Canal RCN en Colombia el reporte habla de la advertencia del grupo ilegal.

"Los secuestros de civiles no van a parar, tampoco los ataques a militares en territorio ecuatoriano siempre y cuando el gobierno de Lenín Moreno no anule el convenio que firmó con Colombia para acabar con el terrorismo", señala Ortega en el nuevo fragmento del video.

En el primer audio el periodista del diario ecuatoriano menciona que las dos peticiones al gobierno de Lenín Moreno es hecha por el frente Oliver Sinisterra que serían los disidentes de la columna Daniel Aldana de las Farc que opera en la frontera lidera por alias “Guacho” lo que confirmaría la teoría de las fuerzas militares colombianas.

"Ecuador no tiene por qué meterse en una guerra que no es la suya que no le corresponde", dice en otro aparte Javier Ortega.

En el primer video revelado la noche de este lunes y que se convierte en la primera prueba de supervivencia de los dos comunicadores y el conductor del diario El Comercio de Ecuador que fueron secuestrados hace una semana en la frontera con Colombia.

Fuente: Noticias RCN

