Pese a lo positivo, plan económico tiene "importantes contradicciones", según Alberto Acosta Burneo (AUDIO)

Audio Abril 03 - Alberto Acosta Burneo



Analista espera que Gobierno ponga en práctica iniciativas de programa anunciado por presidente Moreno El cambio que se da en el plan económico presentado por el presidente de la República, Lenín Moreno, la noche de ayer, es positivo, para el analista económico, Alberto Acosta Burneo. A su criterio, el discutir la productividad e inversión para que el crecimiento sea sostenible, es factible. Sin embargo, fue enfático en que existen varios temas que son contradictorios dentro del programa.

“El Gobierno se da cuenta de que el crecimiento no puede ser sostenible si es basado en la deuda y en el consumo, por lo que reflexiona en que hay que pasar a un crecimiento por productividad. Ese anuncio es absolutamente positivo y, dentro de las medidas, se destina una sección para hablar de las inversiones. Creo que ese cambio, el discutir de la productividad y la inversión, es ir en la línea correcta”, destacó.

Sin embargo, en la práctica, comentó, tiene algunas contradicciones importantes. Por un lado se habla de que se debe impulsar productividad, pero insisten en la política de sustitución de importaciones, que es una de las causantes del deterioro de la competitividad. “Nos dicen que van a subir los aranceles a los techos máximos, es decir, restringir oferta en el mercado local y todo mercado local empieza a subir: los precios son más altos, las empresas tienen problemas para competir porque es un mercado más caro en su conjunto y a los ciudadanos les alcanza para menos”.

Una segunda contradicción, señaló, es el hecho de que se diga que no se subirán impuestos, sin embargo, alzan las recaudaciones. “Están hablando de que los ingresos fiscales van a subir en un promedio de US$1.500 millones de dólares por año desde el sector privado. Mientras que, el Gobierno dice que sí va a reducir el gasto, pero en US$1.000 millones”.

“Vemos que, nuevamente, hay una desproporción y somos siempre los ciudadanos los que tenemos que asumir la mayor parte del ajuste y no es el Estado el que asume reduciendo el gasto público. Además, hay que ver si se llega a cumplir la promesa de disminuir en US$1.000 millones porque ya en septiembre el Gobierno de Moreno nos prometió reducir el gasto corriente en US$500 millones y, en la práctica, no solo que no se redujo, sino que se incrementó en US$1.100 millones”, lamentó.

El enfoque de la reforma tributaria, mencionó Acosta Burneo, es acelerar el cobro de ciertos tributos que están en disputa judicial, por lo que se espera que la empresa diga que lo que más le conviene es pagar ahora que seguir disputando por X tiempo. “No necesariamente se está hablando de que todos los casos se estén involucrando en delitos. En la amnistía tampoco se habla de que se va a perdonarlos. Yo creo que está enfocado para los casos que están contemplados en la ley en donde uno tiene el derecho para reclamar un pago que el SRI quiere que se haga”.

“Yo creo que es positivo porque el Gobierno necesita plata hoy y el no tenerla implica que tiene que endeudarse a tasas mucho más altas. Entonces, tal vez lo que pierda por intereses o por multas sea menos que lo que tiene que pagar con una fuente de financiamiento alternativa que es deuda en el exterior. Lo que hay que estar claros es que esa reducción tributaria es un ingreso no permanente, es decir, le ayuda al día de hoy y le va a permitir recaudar una cierta cantidad de dinero y en los 3 años habla de unos US$2.900 millones de dólares, pero no es un ingreso permanente y no obvia la necesidad de reducir gasto público”, explicó.

En cuanto al Impuesto a la Salida de Divisas (ISD), Alberto Acosta Burneo aseveró que ese es uno de los grandes “mitos” del correísmo. “Nos dicen que nos vamos a quedar sin dólares, bueno, recordemos que la dolarización no empezó con (Rafael) Correa y tampoco terminó. Entonces, antes de Correa no teníamos el ISD y la dolarización no tenía ningún problema, no se nos acabó, no tuvo ningún problema, ingresaron capitales al país de manera abundante, se realizaban inversiones”.

“Es decir, es una falacia el decir que si no restringimos la salida de dólares nos vamos a quedar sin ellos. Es más, de lo que tenemos que estar claros y darnos cuenta es de que los dólares no están en el Ecuador, entonces, ¿qué hacemos restringiendo algo que no hay en el país? Los dólares están afuera. La cantidad de dólares es reducida frente a los que están en el exterior, inclusive, dólares de ecuatorianos por no hablar de dólares de ciudadanos de otras nacionalidades”, reflexionó.

Por lo que insistió que este enfoque tiene que cambiar y consideró que es uno de los graves errores del programa económico anunciado por Moreno y que reitera en una “falacia” económica de decir que la gente va a ser tan irracional como para seguir comprando ilimitadamente en el exterior sin dólares en la economía. “La verdad es que si los ciudadanos deciden comprar un producto importado en grandes cantidades, eventualmente, van a caer las ventas de las empresas nacionales, van a reducir el empleo, el pago y las compras de productos importados se van a reducir porque va a haber menos dinero para comprar”.

“No existe ese escenario de que nos vamos a quedar sin dólares. Vemos que en este plan se insiste en seguir restringiendo las importaciones cuando otra realidad es que el gran consumidor de divisas es el Gobierno, no los ciudadanos, y es que éste se ha endeudado agresivamente y ahora tiene que empezar a pagar todas esas deudas. Entonces, los dólares de la economía van a empezar a salir por el pago de las deudas del Gobierno”, manifestó.

Puntualizó que la revisión del ISD que se plantea en el plan le parece positiva porque, aunque es restringida solamente para nuevas inversiones, es un primer paso. “Creo que gradualmente debemos deshacernos de ese impuesto porque es una barrera al ingreso de dólares. Ese impuesto ha propiciado que sigan saliendo dólares del país y además, ha sido una barrera que ha impedido que ingreses los dólares que están en el exterior”.

Resaltó también que existen algunas medidas que apuntan a fortalecer las inversiones. “Tenemos que ver a detalle qué plantea la Ley de Fomento de Inversiones, pero sé que era el tratamiento preferencial del Impuesto a la Renta (IR) e ISD, el que se reinstaure la responsabilidad ilimitada en las sociedades anónimas también es muy importante, nuevos contratos laborales, disminuir trámites y el esquema de alianzas público-privadas. Todos esos son esquemas que van a ayudar a fomentar la inversión privada en el Ecuador.

“No lo son todos y van a ser insuficientes si es que el fisco no hace su tarea y comienza también a poner en orden las cuentas fiscales. Lo que sucede es que frente a un fisco desfinanciado, que gasta más de lo que tiene, está siempre latente el riesgo de nuevos impuestos y eso desalienta nuevas inversiones”, mencionó el analista durante una entrevista para “El Poder de la Palabra”, de Ecuadorinmediato.com/Radio.

A su criterio, hay pasos positivos en la dirección correcta, pero se requiere que se los lleve a la práctica como el poner en orden de las cuentas fiscales para no seguir estancando la inversión. “La expectativa, en este momento, a nivel empresarial es que permanentemente tendremos nuevas reformas tributarias y eso es algo que solo se va a eliminar cuando se pongan en orden las cuentas fiscales”. (JPM)

Foto: El Tiempo