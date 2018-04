Alianza PAIS brinda respaldo a Plan Económico de Lenín Moreno

Secretario Ejecutivo del movimiento aseguro que "es primera vez que no se ha metido mano al bolsillo a ningún sector social vulnerable" Ricardo Zambrano, Secretario Ejecutivo de Alianza PAIS, se refirió al Plan Económico que presentó el Presidente Lenín Moreno, brindando un apoyo por parte del movimiento político y otros grupos sociales "Responde o se consolida a través de un gran diálogo nacional, un diálogo que ha permitido que por primera vez el Presidente de la República se reúna con los actores, lo cual ha dado como resultado un programa de reformas totalmente positivas".

“Es la primera vez en los últimos 40 años no se le ha metido la mano al bolsillo a ningún sector social vulnerable. Es la primera vez que no van a salir a la calle sectores que se sientan agraviados. Hemos tenido 14 propuestas que convergen en 4 ejes y que no hacen sino llamar a la estabilización fiscal y la reactivación económica del país”, acotó.

Por ello, Alianza PAIS y otros grupos sociales dieron su respaldo al Primer Mandatario en este Plan Económico “que fortalecen no solamente el crecimiento de la dolarización, sino que permite a los ecuatorianos la estabilidad”.

Zambrano recordó que no se incrementaron impuestos, además, resaltó que siempre ha existido la intención de que los subsidios sean mejor focalizado, es decir que solo lo reciban los sectores vulnerables.

De igual manera, sostuvo que reducir los asesores es una buena estrategia, ya que se comienza con aquellos que tienen un alto nivel jerárquico.

Finalmente, explicó que en algunos casos se deben crear normativas, como remisión de multas, intereses, para que sean revisadas por la Asamblea Nacional “El Ecuador necesita sincerar cifras, tiene que salir adelante con medidas innovadoras”.

(AEH)

Fuente: Facebook Alianza PAIS