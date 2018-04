"Positivas, pero insuficientes" son medidas económicas de Gobierno, coinciden empresarios e industriales (AUDIO)

Audio Abril 05 - Christian Cisneros - Patricio Alarcón



Christian Cisneros y Patricio Alarcón piden tratarlas a profundidad y abordar otros temas que se han quedado fuera de plan Christian Cisneros, director ejecutivo de la Cámara de la Pequeña Industria de Pichincha (CAPIEPI); y Patricio Alarcón, presidente de la Cámara de Comercio de Quito (CCQ), calificaron de positivas a las medidas económicas anunciadas por el presidente de la República, Lenín Moreno, este lunes. Para ambos, hay temas que deberían tratarse con mayor detalle y profundidad, pero hay un tema que, a más de los mencionados en varias ocasiones, les preocupa, y es la reestructuración del Estado. A la CAPEIPI le alerta lo que pasará con los desempleados que habrá por estas medidas, pero para la CCQ, el sector privado es el que deberá acogerlos siempre y cuando se atraiga más inversión y se genere el suficiente volumen de ventas.

Cisneros recordó que han estado pidiendo medidas económicas como las anunciadas desde hace mucho tiempo atrás antes y durante la conformación del Consejo Consultivo Productivo y Tributario en donde se trataron alrededor de 1.400 propuestas que coinciden, algunas de ellas, con lo anunciado por Moreno.

“Tenemos que tener un compás de espera en el análisis y en los resultados. A nosotros nos preocupa, por ejemplo, que si bien es necesario reducir la carga burocrática, ¿qué va a pasar con la gente que salga? Nosotros como gremio de las pequeñas industrias, entendemos que la gente sale con su liquidación, está bien, pero vamos a tener un sinnúmero de emprendedores (como Uber, Cabify, más panaderías, más tiendas, peluquerías) y que, a la larga, tendrá el mismo efecto que con los food tracks”, reprochó.

Recordando que se tuvo un auge de esta modalidad de negocio, pero que terminó en fracaso. Por lo que consideró que la primera preocupación es cómo se va a responder como país ante ese sinnúmero de personas y familias que quedarán sin empleo. Pero también hay otro punto, según Cisneros, que hay que tomar en cuenta y que es que hay que tener claro que hay que defender a la industria nacional, pero se necesita saber qué va a pasar con los aranceles a la balanza de pagos.

“Nosotros estamos de acuerdo con que se pongan aranceles para proteger a la industria, pero no solamente por regular el tema de importaciones. Creo que en ese tema se debe tener el desglose pertinente para ver cómo se apoya en estos casos”, mencionó durante una entrevista para “El Poder de la Palabra”, de Ecuadorinmediato.com/Radio.

Para Patricio Alarcón, fue “muy positivo” el anuncio porque, finalmente, lo que sucedió es que el Gobierno dejó claro que el país no puede seguir con el mismo modelo de endeudamiento para sostener el gasto público y mantener el consumo. Lo que se debe fortalecer es al sector privado como motor del crecimiento económico.

“Eso para mí es como el día y la noche, cambia de concepto y cambia el modelo económico. Eso es lo que el país necesita porque en ningún otro ha salido adelante por medio del endeudamiento por medio de los commodities o el petróleo, por medio de la administración y el gasto irresponsable. El mensaje es positivo porque además, hablan de reducir el déficit fiscal y de austeridad, lo que creo que no es suficiente si se habla de US$1.000 millones”, comentó.

Ejemplificó aseverando que si se creó un Estado con 700.000 mil empleados cuando necesita US$2.500 millones de dólares para pagarles, en donde se gasta US$2.800 millones en bienes y servicios, no es sostenible y tarde o temprano tenía que venir un ajuste. Para el empresario, lo que se debe hacer es atraer inversión y generar el suficiente volumen de ventas para el sector privado para que la gente desempleada del sector público pueda ir incorporándose al privado. “No existe otra opción. Que va a ser doloroso o traumático, es verdad, pero lamentablemente, alguien tenía que hacerlo”.

“Algo muy importante que no se mencionó y con lo que nunca estaré de acuerdo es el techo arancelario a 375 partidas, eso no tiene sentido. Tratar de recuperar US$253 millones de dólares a expensas de los ciudadanos, no estoy de acuerdo en el 12% del IVA para los seguros de salud, tampoco en eliminar deducciones para quien gana US$100.000 dólares o más. No se mencionó además, la apertura del país al mundo”, reclamó.

Alarcón insistió en que la única manera de exportar más y traer más divisas va a ser vendiendo más al exterior, abriendo tratados de comercio, especialmente, con los Estados Unidos, así como la única manera de atraer inversión, sería el adherirse a la Alianza del Pacífico. “Si bien es un buen inicio, falta muchísima tela por cortar y debemos ir monitoreando las decisiones que se van tomando para plasmar lo que se ha anunciado el lunes”.

Para Cisneros, para lograr que el país no se endeude es muy complicado, pero además, consideró que el principal reto para el sector productor es que, para mantener los niveles de deuda, se necesita tener, al menos, un 5.5% del PIB. “Es decir, para no volvernos a endeudar y eso, per sé, ya reviste una particularidad. Para el sector productivo es complicado”.

Por otro lado, coincidió con que las personas que salgan del sector público deberían estar empleadas en el privado, sin embargo, consideró que no tienen la capacidad de absorberla a toda. “Si es que no hay consumo, no hay demanda de productos y lo lógico es que se tenga una consecuencia directa en el empleo. Esa es nuestra preocupación”.

Asimismo, aseveró que están de acuerdo en que exista un sacrificio para quienes menos tienen, pero debería haber también uno para quienes más tienen. “Debe haber una lógica y una corresponsabilidad, por ejemplo, en el tema de quitar los beneficios tributarios para quienes ganan más de US$100.000 dólares. Creo que está bien”.

“Coincidimos con el sector de comercio porque sí es complicado se gravamos IVA, por ejemplo, a los seguros, ¿qué va a pasar con la gente que tiene seguros privados? El Estado va a tener que absorber esa demanda en los hospitales públicos. Entonces, tampoco es que son medidas que tengan que ver con el tema de ahorros fiscales”, dijo. Asegurando que el tema va más allá y necesitan impulsar y regresar a ver al sector productivo.

Según Patricio Alarcón, se necesitan más acciones porque, si es que el déficit fiscal está en alrededor de 7 puntos, entonces un ahorro de 1 punto al año, por medio de un ajuste del Estado, no es suficiente. “Tienen que bajar el gasto. Hablan de vender, concesionar, 7 de las 22 empresas públicas. Yo creo que deberían concesionar las 22. Tal vez quedarse con una: CNT, que es la compañía más rentable. Todas las demás venderlas o concesionarlas, no necesariamente privatizarlas”.

“Hay cosas positivas que pueden ayudarnos si es que se implementan buenas modalidades de contratos, se anuncia la intención de que entre la banca internacional, se quita la corresponsabilidad a los accionistas en las empresas a la sociedad anónima, se anuncian incentivos para el sector exportador en cuanto al ISD cumpliendo ciertos parámetros, además, la eliminación del anticipo al impuesto a la renta, la simplificación de trámites. Sin embargo, hay temas que no se han tratado”, reflexionó.

Según el Presidente de la Cámara de Comercio de Quito, no se ha tratado a detalle cómo se va a reestructurar la deuda porque además, un grave problema de liquidez que tiene el Estado es el pago del servicio anual. “Con los primeros que tienen que ir a renegociar la deuda es con la que se ha prestado sin mucha responsabilidad que la que se ha ocasionado sobre precios y coimas que puede ser la de China”.

Cisneros precisó que, en tema de endeudamiento, están pagando solamente intereses. “En el 2022, vamos a empezar a pagar capital. Creo que el tema de la deuda es sumamente complejo”, comentó. Asimismo, consideró que debe tratarse un tema alternativo de mercado de capitales porque la gente que va a salir sin empleo tiene que, a lo mejor, invertir en empresas productivas, exportadoras. La forma en la que se generan más divisas es si se exporta más o se deja de hacerlo en cuanto a productos suntuarios.

En una conversación con la Ministra de Industrias, Eva García, Cisneros comprobó que, al interior del Gobierno, “ya existen cosas mucho más aterrizadas”. “Estamos hablando de encadenamientos, estamos hablando de que al fin se elimina FABREC, al empresa estatal que hacía uniformes, por ejemplo, ¿cómo hacía uniformes? Teniendo que tercerizar o contratar al sector privado, de las PYMES, era una competencias desleal desde el mismo Estado, los uniformes de la Policía era el grueso del tema, los uniformes militares, del sector público”, acotó.

Cisneros ve con expectativa que puedan tener consorcios y conglomerado de exportación. “En eso, el Ministerio de Industrias va a trabajar, sabemos que Pablo Campana está detrás de una ley que tiene que ver con el tema de inversiones, vemos que se toma en cuenta el tema de partes industriales, necesitamos generar economías de escala, en eso es vital el papel de las pequeñas y medianas industrias”, precisó.

Patricio Alarcón, de su lado, indicó que el Gobierno es el que afecta la balanza de pagos y no el sector importador. “Me da pena que el Presidente está clarísimo en el concepto acerca de cómo tiene que salir el país adelante por medio del sector productivo, pero tienen todavía parte del equipo del Ministerio de Finanzas anterior y no tienen claros los conceptos”, mencionó.

“Si soy importador, voy a pagar la importación que hago con mi capital de trabajo o voy a usar mi línea de crédito con mis garantías bancarias o crédito directo del proveedor ¿estoy pidiendo un dólar al Gobierno? No, estoy usando mi dinero y estoy trabajando con la banca privada”, dijo Alarcón y preguntó: “¿Qué pasa si se liberan las importaciones?”

“¿En cuánto consiste el PIB del Ecuador? US$100 mil millones, no puede meter más café en una taza de 250 mililitros porque no entra en la tasa, siguen con el concepto de la balanza de pagos”, reprochó.

Además, el empresario no cree que, en los próximos 3 años se produzcan, en Ecuador, los productos que están en la lista de 375 partidas que subirán sus aranceles. “Eso solo le va a encarecer la vida a usted, a mí, al ciudadano, en general, ¿para qué? para que el Gobierno pueda cubrir su déficit fiscal, el Gobierno tiene que hacer lo contrario: bajar impuestos, darle competitividad al sector productivo”, mencionó. “Estar en contra de las importaciones en esta época, por las que está pasando el mundo, es una barbaridad”, aseveró.

Cisneros, en cambio, mostró su opinión diferente al respecto: “Para que alguien importante, tienen que haber producido en otro lado ¿quién gana más, el que importa o el que produce?”. “Estamos importando algo que se produce en otro país del mundo, que tiene mayores economías de escala, sin embargo, si queremos cambiar de modelo lo que tenemos que hacer es lograr mayor capacidad de producción”, mencionó.

Alarcón, en contraparte, respondió: “Nunca voy a estar de acuerdo porque la competencia trae la excelencia, tenemos que ser competitivos y sostenibles a largo plazo. Un país no puede hacer desde tornillos hasta turbinas o cohetes y no se puede proteger a la industria y la matriz productiva no se cambia a patadas, necesitamos un estrategia de desarrollo productiva para enfocarnos en los productos donde vamos a ser competitivos”, manifestó.

Acerca de la remisión tributaria, el Director Ejecutivo de la CAPEIPI señaló que, en muchas cosas, las empresas, que no cumplen con sus pagos, dejaron de tener recursos porque el Estado les dejó de pagar. “Del 2014 al 2016, en muchos casos, hasta ahora, no hay la liquidez para pagar a los proveedores del Estado, eso generó un encadenamiento, una suerte de círculo vicioso, en donde el empresario dejó de pagar al IESS, al SRI”, agregó.

“¿Qué pasa con aquellos que sí pagan a tiempo?”, consultó Cisneros. “El momento actual sí necesita, por pedido del Consejo Consultivo, en las mesas que hicimos, una moratoria, eso va a ayudar, de cierta forma, a que recaudemos más”, acotó.

(JPM-PAY)