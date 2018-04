Embajador Raúl Dausá: "Nuevo Presidente cubano seguirá camino trazado por hermanos Castro" (AUDIO)

Audio Abril 05 - Rafael Dausá



"Pueblo no permitiría que se cambien principios de Revolución Cubana", puntualizó Rafael Dausá, Embajador de Cuba en Ecuador, se refirió a las elecciones que se llevaron a cabo en el país centroamericano, donde explicó que se elegirá un nuevo presidente, que ya no será de la familia Castro, pero que seguirá los principios de la Revolución Cubana. "Este año hubo elecciones en nuestro país, se desarrollaron el 11 de marzo y dieron como resultado la elección de 605 diputados al parlamento cubano, uno de los más grandes".

Señaló que estos disputados se encargarán de legislar, “decidir muchísimas cosas en nuestro país. El próximo 19 de abril, los 605 diputados elegirán al Consejo de Estado, conformado por alrededor de 30 miembros y se elegirá también al nuevo presidente de nuestro país”.

“El Consejo de Estado de la República de Cuba está conformado por miembros destacados de nuestra sociedad, líderes sindicales, de organizaciones femeninas, es decir, es un conjunto de dirigentes notables que entre sesión del parlamento se encargan de decidir las cuestiones fundamentales de nuestro país junto con nuestro presidente y vicepresidentes”, acotó.

Dausá explicó que entre sesión y sesión del parlamento cubano, “rigen los destinos de la nación, es un órgano ejecutivo fundamental de nuestro país. Fueron elegidos 605 parlamentarios, de 12000 propuestas que se hicieron inicialmente, fueron seleccionados estos 605; el 59% son blancos, 41% de raza negra, la inmensa mayoría, más del 86% tiene educación superior, solamente una minoría tiene educación medida, el 59,25% nació luego de la revolución, es un parlamento relativamente joven, hay muchos compañeros de 30, 20, 19 años. La mayoría del parlamento cubano, un 53,22%, son mujeres”.

Insistió que el próximo 19 de abril será una fecha histórica para Cuba “porque se conmemora un aniversario más de la derrota de la invasión de playa Girón, en 1961. Aprovechando el contexto histórico se va a dar un proceso histórico cuando el liderazgo histórico de la revolución, del compañero presidente Raúl Castro, va a ceder su mando, no va a ser reelegido para el cargo de presidente del Conejo de Estado y dará paso a una nueva generación de revolucionarios cubanos”.

Además, destacó que la población cubana demostró en las elecciones que está preparada para este cambio. “Este cambio que no es un cambio de política, de ideología, sino de nombre, de persona. La persona que sea elegida estoy convencido que seguirá el camino trazado por los líderes históricos de la revolución de Cuba, por Fidel, por Raúl, el Che, porque no se trata de un cambio de política, se trata de un cambio generacional”.

“Estoy convencido que la Revolución Cubana seguirá con sus principios, su posición meridiana de enfrentamiento a la política imperial de Estados Unidos, su posición de defensa de los pobres de este mundo, de ayuda a muchos países, el internacionalismo proletario seguirá siendo un principio básico de la política exterior y seguiremos enfrentando los debates de un bloqueo que el gobierno norteamericano no ha cambiado su política, a pesar de que hace algunos años reestablecimos relaciones diplomáticas”, puntualizó.

El embajador sostuvo que la prensa internacional habla mucho de Miguel Díaz Canel como nuevo presidente de Cuba. “Hay determinada lógica en esa mención en tanto que Miguel Díaz Canel es el primer vicepresidente de los Consejos de Estados y Ministros, pero no quiere decir que sea el elegido. Como nuestro sistema es diferente, en estos momentos las personas que se manejan con posibilidad para el cargo no se conocen su nombre. No tiene porque obligatoriamente ser el elegido”.

De igual manera, dijo que Raúl Castro deja la presidencia, pero seguirá eventualmente “hasta el próximo congreso del partido, como Secretario General del Partido Comunista de Cuba. La figura de Raúl no desaparece de la escena pública, por lo tanto el que sea elegido va a continuar por el camino trazado y continuaremos tratando de construir un socialismo prospero”.

Negó que Cuba dejará de ser castrista “en el sentido de que los cubanos siempre recordaremos con cariño, con emoción, con afecto y gran amor a las figuras de Fidel y Raúl, porque son figuras que han dado todo por el pueblo cubano, por muchísimos pueblos del mundo y, a pesar de las campañas imperialistas, son reconocidos como amplias figuras internacionales. Fidel llegaba a cualquier país del mundo y se roba el show porque todos querían saludarlo, estrechar su mano y eso no se genera por gusto, sino con muchos méritos políticos. Por lo tanto, Fidel y Raúl que son amados por nuestro pueblo, siempre seguirán en nuestro corazón y su ejemplo perdurará por generaciones”.

El diplomático expuso que Cuba cambia constantemente y seguirá cambiando, sin embargo, señaló a que aquellos que sueñan con la destrucción de la revolución, “que los lideres actuales continuarán la línea política, la línea trazada por nuestros próceres del inicio de la revolución. No abandonaremos esos principios. Que una persona que esté al frente de Cuba no tenga el apellido Castro, no quiere decir que no seguirá los principios que por décadas han aportado tanto Fidel como Raúl”.

“El pueblo cubano no permitiría eso, sabe lo que ha significado la defensa de la revolución. Si no habríamos enfrentado al gobierno norteamericano como lo hemos hecho durante casi seis décadas, estuviéramos siendo una semi colonia norteamericana, porque desde el siglo XIX hay muchas menciones por parte de líderes norteamericanos que han expresado su deseo de dominar a nuestro país. Cuba es la llave del Golfo, tiene una posición estratégica para la defensa, economía, política norteamericana”, agregó.

Lamentó el bloqueo “genocida e inhumano que ha afectado a nuestra población, ha traído enfermedades. ¿Por qué razón ese ensañamiento? ¿por qué Cuba no tiene derecho a darse el sistema político, económico y social que los cubanos hemos decidido, me parece que es una posición imperialista, muy egoísta de 12 diferentes administraciones que han pasado en este periodo revolucionario y año tras año el mundo le dice a Estados Unidos en las Naciones Unidas, no al bloqueo. El 1 de noviembre del 2017, 192 países votaron contra el bloqueo, de 193; solamente Israel y Estados Unidos votaron contra la resolución cubana”.

Finalmente, Rafael Dausá se manifestó sobre las relaciones con Ecuador y Estados Unidos “Nosotros mantenemos una posición clara y definida, queremos mantener un vínculo de respeto, responsable y cordial con el gobierno de Estados Unidos; eso no se puede basar en un bloqueo, en el mantenimiento de una base militar contra la voluntad del pueblo cubano, en política millonarios contra Cuba, estamos dispuestos a recuperar una relación de respeto con Estados Unidos, hemos esperado 60 años, podamos esperar 360 más y llegará el momento de que el gobierno de Estados Unidos se dé cuenta de que Cuba tiene el derecho de existir como un país independiente y soberano”.

“Con relación al Ecuador estamos seguros de que las relaciones continuarán desarrollándose, las relaciones van a profundizarse, queremos profundizar el intercambio económico y estoy convencido de que en la medida de que avance el tiempo aumentaremos nuestro intercambio. Nuestro vínculo con el Ecuador y seguirá siendo excelente”, sentenció.

(AEH)

Fuente: EL Poder de la Palabra de ecuadorinmediato/radio