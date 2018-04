Rafael Correa: Reabrir escuelas unidocentes "es volver al país de la educación para ‘pobres’"

"Si no pueden cumplir sus demagógicas promesas, al menos no destruyan lo logrado", reprochó Durante un conversatorio de prensa, el presidente de la República, Lenín Moreno, anunció que ha dispuesto la reapertura de las escuelas unidocentes y de los centros de salud para que la ciudadanía del campo tenga un mejor acceso. Estas declaraciones causaron una reacción inmediata por parte del exmandatario Rafael Correa quien aseguró que no continuar con lo planificado y tomar estas decisiones significa "volver al país de la educación y salud para ‘pobres’".