Jimmy Jairala: "Deben iniciar un proceso paulatino y moderado de desmontaje de subsidios"

Además, afirmó que aún no se define si participará como candidato a la Alcaldía de Guayaquil El prefecto del Guayas, Jimmy Jairala, se refirió al programa económico adoptado por el Presidente Moreno, para los próximos años, sobre este afirmó que en el plan no se ha implementado ningún ‘paquetazo’ ni tampoco ha buscado perjudicar a los más pobres. El político también habló sobre los subsidios en el país, sobre lo que aseguró que cuando la situación económica del país mejore, se deberá proceder con la eliminación de los mismos.

Jairala afirmó que el programa económico no ha traído bajo el brazo ningún ‘paquetazo’ y tampoco ha tenido como finalidad perjudicar a los sectores menos favorecidos del país, pero aún se encuentran expectantes para conocer los pormenores de su aplicación: “Estamos viviendo la transición de un modelo económico a otro, en el que se da protagonismo al sector productivo mediante estímulos y premios para generar riqueza, ahora lo que falta es ver cómo se va a construir este plan, por eso estamos esperando que los Ministros nos expliquen cómo lo van a aplicar”.

Acerca de sus comentarios en la semana anterior, sobre el cual afirmaba que el país vivía una ‘economía hipócrita’, el dirigente de Centro Democracia explicó que cuando la economía se estable se debe pensar en eliminar varios subsidios: “Cuando se logre equilibrar las finanzas públicas y reducir el déficit fiscal, alguien debe iniciar un proceso, paulatino y moderado de desmontaje de los subsidios, el problema que eso es mala palabra cuando estamos en campaña política, pero es algo que tiene que darse”.

Sobre una de las problemáticas que ha observado en el plan económico, sostiene que el sector agrícola podría verse afectado por no contar con los estímulos necesarios: “Un capítulo que quedó pendiente fue el del sector agrícola, no hemos visto estímulos al crecimiento de este sector, pero de alguna manera con el incremento de los aranceles podría verse afectado, por eso el Gobierno debe considerar entre otras cosas no afectar a este sector y buscar programas para mejorar sus condiciones en el país”.

De la misma manera, explicó que este proyecto económico responde la realidad del Ecuador, ya que por medidas tomadas en el anterior periodo, no se goza de estabilidad económica para tomar otra ruta: “Veo con optimismo lo que se ha hecho, el Gobierno está haciendo lo que puede con lo que tiene, está heredando una deuda gigantesca, un déficit fiscal enorme y hace lo que puede”.

Para concluir su intervención, Jimmy Jairala, recalcó que aún no define su candidatura para la Alcaldía de Guayaquil, pero la misma no depende de una alianza con el partido de gobierno: “En primer lugar no he decidido si seré candidato a la Alcaldía de Guayaquil, lo decidiremos en el mes de septiembre, pero con alianza o sin alianza somos un movimiento nacional, estamos abiertos a dialogar, podemos ir solos o con alianzas a las próximas elecciones”.

Fuente: Contacto Directo – Ecuavisa