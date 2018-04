FUT se queja que Presidente Moreno no recogió sus propuestas para Plan Económico (AUDIO)

Audio Abril 09 - José Villavicencio



Aunque destacó que no se aplicó un "paquetazo", se dejó de lado varias ideas para mejorar economía y promover empleo José Villavicencio, Presidente del Frente Unitario de Trabajadores (FUT) criticó que el Plan Económico del Gobierno de Lenín Moreno no haya acogido sus planteamientos y mencionó que no se toma en cuenta una eventual renegociación de contratos petroleros. Asegura que, entre las medidas "tibias" del régimen no se contempla una renegociación de los contratos con las telefónicas extranjeras, de igual forma, reprochó que se condonen deudas a los empresarios, especialmente, en mora patronal al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS). Asimismo, sostuvo que no se ha dibuja la directriz para recobrar el dinero producto de la corrupción. No obstante, destacó que el plan recoge la exigencia de los trabajadores de no utilizar un "paquetazo".