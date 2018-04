ECUAVISA (Quito) José Serrano rindió versión por audio con excontralor Pólit

"Supuestamente esta es una indagación en la que todavía no se sabe quiénes son responsables o quiénes son autores o cómplices de un supuesto ilícito", indicó Luego de excusarse por dos ocasiones, el expresidente de la Asamblea Nacional, José Serrano, se presentó la tarde del lunes 9 de abril de 2018 en la Fiscalía General del Estado para rendir su versión sobre el audio de la conversación que sostuvo con el excontralor Carlos Pólit, y que trascendió luego de que el fiscal general del Estado, Carlos Baca Mancheno, lo difundiera.

La versión de Serrano duró menos de media hora. "No nos vamos a acobardar, aquí hay una enemistad manifiesta por parte del fiscal general contra mi persona y esto obviamente llama la atención", indicó el legislador tras rendir declaración.

"Supuestamente esta es una indagación en la que todavía no se sabe quiénes son responsables o quiénes son autores o cómplices de un supuesto ilícito, de un parte policial que se ha realizado, pero la fiscal lo señaló: esta no es una investigación contra usted sino contra el policía. Sin embargo, conocemos que se lo llamó como versionante, no como investigado", dijo Serrano acerca del supuesto parte policial adulterado sobre el audio que se difundió en febrero de 2018.

La Comisión de Fiscalización y Control Político, dirigida por su vicepresidenta, Kharla Chávez, recibió el 4 de abril de 2018 a varias personas que conocen el procedimiento sobre la difusión de la conversación entre el expresidente de la Asamblea, José Serrano, y Carlos Pólit dentro del juicio político en contra del fiscal general del Estado, Carlos Baca Mancheno. En ese momento fueron convocados Danny Ibarra, sargento segundo de Policía; Renato González, jefe de la Unidad de Investigaciones en apoyo a la Fiscalía General del Estado; Patricio Pazmiño; y Omar Pino, notario séptimo del cantón.

En marzo de 2018 la Asamblea Nacional destituyó a Serrano como presidente del organismo legislativo e inició un juicio político de censura contra el fiscal general del Estado, Carlos Baca, quien develó la grabación de una conversación entre Serrano y Pólit, prófugo en Miami, en la cual -según el fiscal- se evidenciaría un acuerdo para forjar documentos en su contra y sacarlo del cargo.