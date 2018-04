Alianza PAIS no respaldará reestructuración de Asamblea

Ximena Peña considera que la prioridad es dar respuestas a grandes temas nacionales, "no hay apuro". La coordinadora de la Bancada de Alianza PAIS, Ximena Peña, explicó que "no ven prudente sumarse" a la resolución de reestructuración de la Asamblea, que está previsto que se debata este martes, y considera que "sería mejor unir esfuerzos para definir la agenda legislativa". Con respecto a los cambios dentro del Consejo de Administración de la legislatura (CAL), señaló que eso "deberá resolverse en los siguientes días". Reiteró que "Soledad Buendía no nos representa en el CAL", pero insistió que la prioridad es dar respuestas a grandes temas nacionales, "no hay apuro".