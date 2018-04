"Alfaro es de ideología liberal y no puede inspirar a un movimiento de izquierda", respondió CNE a Revolución Alfarista (AUDIO)

Audio Abril 10 - Virgilio Hernández I

Abril 10 - Virgilio Hernández III



Si uno revisa el informe, uno no sabe si llorar o reír, aseguró Virgilio Hernández Virgilio Hernández, dirigente del movimiento "Revolución Alfarista", dijo no saber "si reír o llorar" ante las explicaciones que ha dado el Consejo Nacional Electoral (CNE) para no entregar la clave a la agrupación política y así iniciar la recolección de firmas para su posterior inscripción. El CNE les dio tres razones para la negativa: "Que la solicitud fue firmada por Ricardo Patiño y Gabriela Rivadeneira y que no puede estar firmada por dos personas. Que Alfaro es de ideología liberal y que no puede inspirar a un movimiento de izquierda, socialista y progresista. Y que el estatuto es muy parecido al de otros movimientos".