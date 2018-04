Abogado de Iván Espinel: Pericias contables demuestran que no hubo movimientos "inusuales" en sus cuentas (AUDIO)

Audio Abril 10 - Kléber Sigüenza



Kléber Sigüenza reiteró que su cliente sigue siendo inocente porque no existe una sentencia en su contra El exministro de Inclusión Económica y Social, Iván Espinel, se encuentra detenido con fines investigativos por el presunto delito de lavado de activos y enriquecimiento ilícito. Su abogado, Kléber Sigüenza, reiteró la inocencia de su defendido por cuanto no existe aún una sentencia en firme que lo contradiga. Además, aseveró que existen pericias contables y financieras que corroboran que su cliente no tuvo movimientos "inusuales" en sus cuentas, como lo alega Fiscalía.