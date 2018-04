"Por el momento, no voy como Alcalde de Cuenca", dice Paúl Carrasco

Prefecto del Azuay no descartó analizar propuesta El prefecto del Azuay, Paúl Carrasco, se refirió, entre otros temas, a la posibilidad de que en las próximas elecciones seccionales, sea propuesto como candidato a la Alcaldía de Cuenca. En este marco, indicó que, pese a las permanentes propuestas, por el momento, no aspira a ocupar ese cargo aunque no descartó analizarlo.