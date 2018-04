Comandante de Ejército a soldados: "Con los ecuatorianos y sus Fuerzas Armadas no se juega, nadie se burla"

"Peor aún deleznables delincuentes que creen que el mal puede vencer al poder del bien", indicó Edison Narváez El comandante general del Ejército, Edison Narváez, envió un mensaje a los soldados ecuatorianos a propósito de la situación que se vive en la frontera norte luego de los ataques terroristas y el secuestro de un equipo periodístico de diario El Comercio, por parte de un grupo de disidentes de las FARC. Narváez llamó a seguir trabajando por la seguridad nacional y reiteró que "con los ecuatorianos y sus Fuerzas Armadas no se juega, nadie se burla".

A continuación, exponemos de forma textual, el mensaje del Comandante del Ejército a los soldados:

Queridos soldados de nuestro Ejército vencedor, hoy la Patria vive momentos difíciles, donde grupos delincuenciales se han querido tomar una zona de la provincia de Esmeraldas, queriendo mermar la moral nacional, pero ¡jamás lo lograrán!, sus actos violentos no prevalecerán, sino nuestros valores como soldados y pueblo, aquellos que llevamos en el alma, como son el coraje, el honor, la justicia, la disciplina, el orden, la honestidad; siempre en busca de la paz y en defensa hasta la muerte de la soberanía e integridad territorial.

Nuestro compromiso con la Patria y sus ciudadanos nos obliga a continuar trabajando con mayor ahínco que nunca, cumpliendo nuestra misión constitucional, dejando a un lado otros intereses que no sea el bien común, porque detrás de nosotros está el prestigio y reputación de una institución que no se amedrenta ante las amenazas, porque en las venas de nuestros valientes soldados corre la sangre milenaria de una generación victoriosa, que en Pichincha, Tarqui y en la selva del Alto Cenepa dejó claro que con los ecuatorianos y sus Fuerzas Armadas no se juega, nadie se burla, peor aún deleznables delincuentes que creen que el mal puede vencer al poder del bien, a una nación protegida por soldados de honor que darán todo de sí porque su mística y coraje están fuera de cualquier duda.

Sigamos trabajando sin desmayar; no olvidemos que las miradas de todos nuestros hermanos están sobre nosotros.

Nunca, como ha sido nuestra tradición e identidad, defraudaremos esa confianza.

Aunemos ese férreo sentimiento y compromiso de sentirnos orgullosos de ser ecuatorianos, caminando cohesionados como un solo puño, un solo corazón, una sola mente, una sola bandera, un solo himno, un solo escudo. Este uniforme que vestimos está tejido con los hilos incorruptibles de nuestros valores, de nuestra ética y moral. Hemos sido, somos y seguiremos siendo parte de la columna vertebral y el tejido social de la nación.

Todo nuestro esfuerzo y compromiso para proteger la frontera norte. Alcemos pues nuestra mano y brazo fuerte, al unísono y gritemos:

¡Somos soldados de un Ejército vencedor, de una Generación de la victoria, del Ejército triunfante en el Cenepa, del Ejército de todos los ecuatorianos!

¡Siempre adelante mis soldados de honor!

(JPM)

Fuente: Ejército ecuatoriano