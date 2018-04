Servidores de sector social no serán afectados con fusión y eliminación de ministerios

Así lo ratificó Ministro del Trabajo y Presidente de Directorio de EMCO El ministro del Trabajo, Raúl Ledesma; y el presidente del Directorio de la Empresa Coordinadora de Empresas Públicas (EMCO), Édison Garzón, reiteraron que el programa de optimización del Estado se anunció con el objetivo de responder al compromiso de austeridad anunciado por el Gobierno Nacional. Asimismo, reiteraron que los trabajadores que brinden servicios sociales no resultarán afectados.

Garzón, durante una entrevista para Telediario, comentó que las decisiones anunciadas son fruto de un estudio empresarial. “Todas las empresas que no aporten y se están sirviendo del Estado se deben cerrar; es hora de que las empresas públicas generen retorno”, reiteró.

Indicó que aquellas compañías que pueden salvarse o establece alianzas público-privadas van adelante. Además, precisó que será la venta de los activos la que solvente el pago de los pasivos. “Habrá un proceso amigable para el cierre de estas empresas”.

En cuanto a Yachay, Garzón indicó que ésta tiene un concepto específico que es aportar al conocimiento y que, si en el intermedio de este proceso, hay la posibilidad de hacer alianzas se las harán.

Comentó además, que la intención de crear una empresa pública de promoción turística es que sea sostenible y no dependa del Estado. “La visión es que esta empresa ocupe los Centros de Alto Rendimiento y los potencie; además que los Ferrocarriles generen ganancias”, añadió.

También recalcó que la fusión de Petroecuador y Petroamazonas “no debe causar temor”. “Caminamos a tener mayor eficiencia y transparencia en los procesos petroleros, los que son altamente técnicos”.

Sobre TAME y la empresa Santa Bárbara, mencionó que existen varios interesados que han presentado cartas de intención. Lo mismo indicó acerca de los medios incautados, Gama TV y TC Televisión. “Hoy se deben sanear los pasivos y activos de las empresas para ofrecer algo en buenas condiciones”.

De su lado, el ministro Ledesma, durante una entrevista para Teleamazonas, precisó que todos los trabajadores que dan servicios sociales representan más del 60% de las carteras de Estado que van a ser intervenidas en el programa de optimización, pero no tienen de qué preocuparse porque sus trabajos están garantizados y tienen todos los beneficios laborales y constitucionales.

“A ellos no va dirigido este programa de optimización. Son médicos, policías, Fuerzas Armadas, profesores, etc., es decir, a ellos no va dirigido este programa. Lo que sí hay con ellos es una corresponsabilidad con respecto a este sacrificio que está haciendo el Gobierno. La corresponsabilidad es que el servicio que hoy en día ofrecen, será cada vez mejor en favor de los ecuatorianos”, puntualizó.

La idea, señaló, es que no se dupliquen competencias, ni atribuciones, pero también, a través del análisis del perfil de puestos, una evaluación de desempeño de los servidores públicos. En principio porque no pueden quedarse sin los mejores, sin embargo, dentro de este análisis, también saldrán a relucir aquellos que no deberían estar ejerciendo esas funciones. (JPM)

Fuentes: Telediario – Teleamazonas