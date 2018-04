DEFENSA: Fiscal Baca: Estaba en audiencia cuando supuestamente intimidé a policía Ibarra (DOCUMENTO)

Afirmó que la declaración juramentada de Danny Ibarra "fue editada. La versión del notario así lo corrobora. Entonces, no fue una declaración libre ni voluntaria" Este miércoles 11 de abril, el Fiscal Carlos Baca Mancheno presentó sus pruebas de descargo en el proceso de juicio político que se lleva en su contra en la Comisión Soberanía de la Asamblea Nacional. Durante su intervención, explicó que no se está enfocando en el hecho que, a su criterio, es el más importante: "la conversación entre un prófugo de la justicia con el expresidente de la Asamblea sobre "bajarse" al Fiscal. Además, afirmó que la declaración juramentada del policía Danny Ibarra "fue editada" y aclaró que el 5 de marzo, cuando supuestamente se intimidó a Ibarra, "me encontraba en una audiencia en la Corte Nacional de Justicia. "No existió ninguna intimidación", aseguró.