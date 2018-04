1100 autos de transporte escolar han sido revisados previo al inicio de clases en Región Costa

46% ha cumplido con revisión técnica vehicular La Autoridad de Tránsito Municipal (ATM) se refirió a las revisiones técnicas vehiculares (RTV) y los operativos enfocados a expresos escolares, como parte del inicio del periodo escolar en la Región Costa. Actualmente se han revisado 1.100 vehículos. "Apelamos a la responsabilidad de los transportistas registrados en las 77 operadoras de transporte escolar, que se acerquen a realizar las RTV", comentó Fernando Amador, director de Transporte Público, quien puntualizó que el 46% de vehículos ha cumplido la revisión.

Por su parte, Gabriel Arroba, director de Comunicación de la ATM, explicó que las RTV analizan el buen estado del vehículo como el sistema de frenos, luces, amortiguación. Por ello, pidió la colaboración de los padres de familia para que exijan que los transportes escolares tengan las RTV, con el fin de brindar mayor seguridad a sus hijos. “También hacemos un llamado a las unidades educativas y a los rectores de los colegios, que exijan realizar las RTV a los expresos escolares para garantizar seguridad a sus alumnos”.

Luis Lalama, director de Operaciones de Tránsito, indicó que el complemento de todas estas acciones es el control operativo. “Vamos a controlar que los buses de transporte escolar cuenten con la RTV”.

Agregó que no se va a permitir que circulen vehículos no autorizados a realizar este servicio. “No vamos a permitir que hagan un servicio de transporte escolar hasta que no garanticen seguridad”.

Finalmente, sostuvo que existe una Unidad de Educación y Seguridad Vial, capacitando en escuelas y a la ciudadanía para que todos conozcan sus derechos y obligaciones.

(AEH)

Fuente: El Telégrafo