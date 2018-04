"Todo lo actuado por Contralor Pablo Celi podría ser nulo", según asambleísta Esteban Melo (AUDIO)

Audio Abril 11 - Esteban Melo



"De repente, tenemos señor que podría estar actuando sin funciones a nombre de una institución del Estado" Esteban Melo, asambleísta de Revolución Alfarista, deslizó la posibilidad de que las actuaciones del Contralor Subrogante, Pablo Celi, entre ellas, glosas, informes, podrían ser nulos. Esto, debido a que, según el legislador, "de repente, tenemos señor que podría estar actuando sin funciones a nombre de una institución del Estado". Melo reveló que pidió en dos ocasiones a Celi que muestre el documento público que avale el ejercicio de funciones como Contralor toda vez que se conoció un video público, en el que rompió su destitución por Carlos Pólit, quien, en ese entonces, fungía como titular.

“Todos vimos la imágenes en las cuales le llegaba la cesación como Contralor Subrogante al señor Celi, sin embargo, él, de manera violenta y yendo contra toda normativa, rompió dicha cesación y se ha quedado en el cargo”, relató el asambleísta, quien solicitó información a Pablo Celi sobre sus actuaciones.

“La primera pregunta, de manera escrita, que le realicé fue que nos mostrase el documento público, a través del cual, él estaba ejerciendo las funciones de Contralor de la República, también le pregunté sobre la conformación de esa supuesta veeduría ciudadana de la deuda”, corroboró Melo.

Las inquietudes fueron formuladas en el mes de enero pasado, pero “hasta la fecha no nos ha respondido”.

“La máxima respuesta que ha realizado fue al Presidente de la Asamblea Nacional, al destituido José Serrano, indicando que no lo habíamos hecho, a través de la Presidencia de la Asamblea Nacional, hicimos el trámite directo, basándonos en que podemos hacerlo”, acotó.

A contraparte, Celi respondió que existe un Decreto Ejecutivo, que establece que “todo” tenía que pasar por intermedio de la Presidencia de la Asamblea Nacional.

“Él no forma parte de la Función Ejecutiva, ese Decreto era exclusivamente para la Función Ejecutiva, no para la Función de Transparencia, no para la Contraloría General del Estado”, aclaró.

Para Melo, “tienen tan asumido el parto y reparto que se creen directamente de la Función Ejecutiva”.

“No, señor Celi, usted forma parte de la Función de Transparencia, como tal tenía que haberme respondido dentro de los plazos legales establecidos”, insistió.

Las actuaciones de Celi y de la Contraloría terminan siendo extrañas, acotó Melo, al tiempo de recalcar que la creación de la veeduría al examen de la deuda pública no contó con la intervención del Consejo de Participación Ciudadana y Control.

“También le preguntaba bajo qué procesos se conforman esa veeduría, cuáles fueron los tribunales que evaluaron a los veedores, cómo, finalmente, se termina conformando y bajo qué presupuesto, eso también termina generando gastos, a nada de eso respondió”, refirió.

Según Melo, la Contraloría debió pedir al Consejo que realice una veeduría ciudadana, cuyos integrantes debieron ser escogidos por intermedio de un concurso de méritos y oposición, además, de un posterior control en su integración.

“Nada de eso se ha hecho, directamente la Contraloría, no sabemos cómo conformó una veeduría. Si nos ponemos a ver la veeduría, parafraseando a uno de los dirigentes de la Revolución Ciudadana, ese supuesto grupo de notables, parece un grupo de notables odiadores”, acotó.

“Podría llegar a tener intereses sobre la propia deuda, han sido abogados de tenedores de deuda”, precisó el asambleísta sobre algunos de los integrantes de la veeduría ciudadana.

“¿Vamos a poner a quienes defienden los intereses de los tenedores de deuda ecuatoriana? ¿O quiénes fueron afectados en su momento cuando se hizo la primera auditoría de la deuda ecuatoriana y descubrimos que había sido ilegal e ilegítima? Antes de realizar el análisis propio de la deuda, emitieron un criterio, lo cual puede ser considero, incluso, prevaricato”, cuestionó.

Al ser consultado en el programa “El Poder de la Palabra” de Ecuadorinmediato/Radio sobre si se cuestiona el nombramiento y posesión en el cargo de Pablo Celi y los efectos legales que tienen sus actuaciones, Esteban Melo respondió: “Lo que cabría es que todo lo actuado fuese nulo”.

“De repente, tenemos señor que podría estar actuando sin funciones a nombre de una institución del Estado, algo sumamente grave, el destruir un documento público como su propia destitución podría ser un delito, también todo lo actuado, el conjunto de glosas y actuaciones, el conjunto de informes que están saliendo de la Contraloría”, acotó.

Que continúe actuando o no Celi al frente de la Contraloría, a criterio de Melo, dependerá de todas las bancadas de la Asamblea Nacional.

“Estamos viendo que este señor fue destituido por el señor Celi, rompió el documento, incluso, hay imágenes, estamos viendo cómo están buscando realizar, primero, veedurías ciudadanas que violan cualquier marco legal, eso ya solito da para la destitución de un Contralor, aparte de eso vemos cómo, de manera inconstitucional, están pretendiendo realizar auditorías de gestión, lo cual no pueden hacerlo”, ratificó.

El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social de Transición (CPCCS-T) no quiere “tocar” a Pablo Celi, aseguró Melo.

“La inconsciencia dice más del Contralor, que se cree parte de la Función Ejecutiva, la inconsciencia es del Contralor Subrogante, que se cree parte del Gobierno de Lenín Moreno, hay que recordar que los miembros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social fueron nominados de una terna que mandó el Presidente de la República, ese fue el engaño de la consulta, se ven y se creen de un mismo equipo cuando son funciones distintas”, dijo.

