Inversiones por no menos de US$7.000 millones, aspira Gobierno con alianzas público-privadas

Ministro de Transporte y Obras Públicas

“Nuestra apuesta es duplicar la cantidad de inversión que logremos a la economía del país y eso tendrá un conjunto de elementos positivos que buscan generar mayor empleo y mayores oportunidades para la ciudadanía. Lamentablemente, el procedimiento que está establecido, muchas veces la incapacidad de una adecuada negociación en este tipo de alianzas público-privadas ha hecho que sea muy lento este proceso”, indicó.

Resaltando que el Gobierno ya ha definido una estrategia clara y concreta que permita revertir esta tendencia y utilizar de forma activa y efectiva esta figura jurídica que permita atraer inversión y generar una adecuada administración de la infraestructura en el país.

“Cuando el sector privado, el inversionista internacional o nacional, busca colocar sus recursos buscando una utilidad que sea razonable y que permita dar un servicio de calidad, requiere la confianza y la estabilidad. Este gobierno ha logrado, en estos primeros meses, generar ese espacio de confianza y tenemos muchas personas, instituciones y compañías interesadas en ser parte de estas alianzas público-privadas (APP)”, comentó.

Desde el MTOP, señaló por ejemplo, han determinado 21 corredores viales que podrían ser sujetos de APP. Según el Ministro, las ventajas se adaptan en función de cada uno de los proyectos, es decir, podrían tener un techo en lo que tiene que ver con la exoneración del Impuesto a la Renta (IR).

“Yo diría, incluso, que hay una amplia posibilidad con flexibilidad para que estos incentivos sean parte del proyecto, pero depende de cada uno de ellos. Por ejemplo, en el caso de la vía que conecta Quito con Guayaquil, en el tramo de Santo Domingo, Quevedo-Juján, vamos a impulsar una alianza público-privada que aspira a atraer más o menos US$1.200 millones de dólares de inversión. Entonces, ese proyecto tendrá que adaptarse a todas aquellas ventajas fiscales, tributarias, e incluso, desde el punto de vista administrativo, en cuanto a celeridad, para que sea viable y se pueda ejecutar”, dijo.

Para Granda, cada vía es una historia y requiere una determinada estructura de financiamiento y, en el marco de las APP –en donde el Gobierno está haciendo una apuesta en serio, no solamente en transporte, sino en todos los sectores de recursos no renovables, aspiran lograr inversiones por no menos de US$7.000 millones de dólares.

“Eso representará recursos frescos para la economía nacional y para sostener el modelo económico y la dolarización que, sin duda alguna, ha generado estabilidad en el Ecuador. Hay dos posibilidades en la Ley de Incentivos y APP, iniciativa privada y pública. Vamos a priorizar la pública para que los procesos sean abiertos y transparentes y los inversionistas puedan hacer sus propuestas y garantizar que el Estado tenga una infraestructura en pleno funcionamiento y genere desarrollo y empleo”, finalizó. (JPM)

Fuente: Ecuavisa

Foto: El Telégrafo