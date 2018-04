Rafael Correa: "Contralor no tiene atribución de juzgar un Decreto Ejecutivo" (AUDIO)

Audio Abril 11 - Rafael Correa



Manifestó que el informe de la Contraloría, "no tiene nada de técnico ni jurídico, es político" El expresidente Rafael Correa calificó de una "nueva infamia" el informe de la Contraloría sobre la deuda durante su gobierno, en el cual se señalan presunciones de responsabilidad penal en su contra y otros. Aclaró que el contralor no tiene las atribuciones de juzgar un Decreto Ejecutivo, por lo que cual "todo es ilegal". Correa señaló que el Decreto cuestionado, el 1218, "dispongo que se mida el saldo de deuda de acuerdo al manual del FMI, como lo hacen todos los países" y aclaró que no lo usaron antes por que no era necesario, pero "cuando ya había dos agregados de deuda, fue necesario reglamentar". Además, con respecto a la acusación de peculado, el expresidente manifestó que lo único que buscan es inhabilitarlo políticamente.