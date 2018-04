"Y va a caer, el patuleco va a caer", frase polémica que generó críticas y explicaciones (VIDEO)

La frase proferida por los militantes del movimiento Revolución Alfarista, entre ellos algunos asambleístas como Gabriela Rivadeneira, Soledad Buendía, Diane Rodríguez, Carlos Viteri, Juan Cristóbal Lloret, Lilian Durán, el ex Ministro Ricardo Patiño, entre otros, que salieron a las calles de Quito para denunciar lo que, según ellos, catalogan como el “mal Gobierno” del Presidente Lenín Moreno.

Las grabaciones de video en donde se observa a los manifestantes saltar y gritar la polémica frase que hace referencia al Presidente de la República fue posteada en redes sociales, en donde, además, se levantaron críticas.

No Gabriela Rivadeneira, no. No le puedes decir a @Lenin "patuleco" burlándote de su discapacidad, cuando con esos insultos demuestras tu pobreza de alma y de persona, y eso si es ser "patuleca", pero de neuronas.

Organizaciones, federaciones y ciudadanos en las redes sociales consideraron como una ofensa a uno de los cánticos que se escuchó en la marcha organizada en el centro de Quito para cuestionar al gobierno de Moreno.

Las Federaciones Nacionales De y Para la Discapacidad mencionaron que estas “expresiones discriminatorias” no deberían emitirse. También llamaron a que las autoridades mantengan un lenguaje y comportamiento “enmarcado en el respeto” hacia las personas con capacidades diferentes.

El presidente del Consejo Nacional para las Discapacidades (CONADIS), Xavier Torres, rechazó enérgicamente los insultos en contra el presidente Lenín Moreno, por su discapacidad física.

“No creo que mujeres y hombres con valores, con condiciones diferentes y representantes de pueblos y nacionalidades, que son asambleístas, tengan esa actitud”, cuestionó, durante una entrevista en Telediario.

Para Torres, este fue un acto de discriminación, el cual corresponde a un delito.

“Están ofendiendo al país. Están ofendiendo a esas cerca de 500.000 personas con discapacidad”, manifestó en referencia al epíteto de “patuleco”, que prefirió no repetir en pantalla.

Después de que el asunto fue subiendo de tono, algunos de los asambleístas de Revolución Ciudadana utilizaron sus cuentas en redes sociales para referirse al hecho y dar explicaciones.

Con fines aclaratorios, nunca me he referido a nadie a partir de su diferencia física, puesto que resulta contradictorio con mis principios.Lo he hecho es a partir de su incapacidad de administrar. Están desesperados, no dicen nada de los miles que marcharon. Ya nadie los quiere.