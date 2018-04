Columnista deja El Tiempo tras ser catalogado como "correista"

"Ha sido una dolorosa puñalada", refirió Antonio Malo, quien aclaró haber apoyado y criticado posiciones del anterior Presidente del Ecuador Antonio Malo Larrea, quien se desempeñó como editorialista del diario cuencano El Tiempo, dejó sus funciones ayer. Según comenta en su último artículo para el periódico azuayo, su salida se debe a que no ha recibido una explicación ni disculpa por parte del Juan Pablo Vintimilla, subdirector editorial del medio, quien, días atrás, dijo que él, junto a otros más, escribe para El Tiempo "por su correísmo, y no por sus méritos".

En una nota publicada por diario El Universo, días atrás, Juan Pablo Vintimilla, subdirector editorial de El Tiempo y que volvió al medio tras salir entre 2012 y 2013, comentó, que habrá cambios en el medio de comunicación.

"Quienes deben hacer un periódico son los periodistas”, dijo, por eso se reforzará la sala de redacción con la inclusión de periodistas, nuevas voces en las notas y analizar los contenidos de la página de opinión en donde ahora se leen a articulistas vinculados al correísmo como Fernando Cordero, Juan Cárdenas, Antonio Malo o Carlos Marx Carrasco.

Este miércoles, El Tiempo presentó contenidos e imagen renovados a propósito de sus 64 años.

A continuación difundimos el editorial de Antonio Malo Larrea:

Serena la mirada, y firme la voz

Antonio Malo Larrea - 11 de Abril de 2018

Hace casi 24 meses fui invitado a escribir para el diario El Tiempo. Acepté encantado, y no me arrepiento. Ha sido uno de los trabajos voluntarios más maravillosos que puede haber. He aprendido mucho. Escribir semanalmente es un ejercicio complicado: hay que escoger un tema, leer mucho, investigarlo, entenderlo, formarse una opinión, y condensar todo en un artículo que diga lo que uno quiere decir. Mi propio ejercicio de la libertad de expresión ha significado también respetar la libertad del resto. Mis columnas han respetado y defendido los derechos humanos, los derechos colectivos y los derechos de la naturaleza, cumpliendo rigurosamente Constitución, la ley y el código deontológico del diario El Tiempo.

Me considero un aprendiz, un estudiante eterno. La vida me ha llevado por muchos caminos, pero sobre todo a mi pasión, la docencia. He transitado, perdiéndome sin entender y explorando, entre muchas cosas, al feminismo, la ecología humana, la ecología política, la economía ecológica, el eco anarquismo y el eco marxismo.

Les cuento esto para explicarles desde dónde, semana a semana, han sido escritas mis columnas. Esta es la última. Pues, el sábado 31 de marzo un medio de comunicación nacional catalogó al diario El Tiempo como un medio gubernamental, y en ese contexto habla de cuatro columnistas vinculados al correísmo. Implica que esas cuatro personas escriben en el periódico por su correísmo, y no por sus méritos.

Una de ellas soy yo. Bien podría ignorarlo, sin embargo, de acuerdo a dicha nota, son declaraciones del nuevo editor general de El Tiempo. Hasta ahora no he sido contactado por él, no he recibido ninguna explicación de lo sucedido, ni disculpa. Ha sido una dolorosa puñalada. No puedo seguir escribiendo para un medio que me desacredita, que me etiqueta, y que descalifica mi trabajo por atribuirme una supuesta ideología, el correísmo, que no existe. Esas expresiones son inaceptables. Gracias a la pluralidad de un medio público, y a su equipo de trabajo, he podido escribir desde la nueva izquierda. Es verdad que tengo afinidad con muchas de las posiciones del ex presidente, es verdad que trabajé en su gobierno. También es verdad que he sido muy crítico con sus políticas mineras, de género, ambientales, y con sus políticas respecto al movimiento indígena y los movimientos sociales. Lo he dicho siempre, clara y transparentemente. ¿Acaso eso descalifica mi opinión? No he visto que nadie sea descalificado por creer en la religión neoliberal, o por ser anti-correísta.

Les agradezco por haberme leído estos dos años. Espero haber aportado en algo. Les debo queridas lectoras y lectores seguir visibilizando la violencia cotidiana de nuestra sociedad cuencana expresada en los micromachismos, les debo también terminar el análisis de los objetivos de sustentabilidad de la agenda 21 para Cuenca. Buscaré los medios para cumplirlo. Las despedidas largas son dolorosas, por eso me despido, como dice Serrat, partiendo con la mirada serena y firme la voz. Adiós. (O)

Con información de El Universo y El Tiempo

